Millionen-Verlust bei Leipziger Messe – Hoffen auf Neustart nach Corona

„Ersatzlos gestrichen“ oder „Verschoben auf 2021“. Die Coronakrise hat der Leipziger Messe schwer geschadet. Über 100 Veranstaltungen sind bislang ausgefallen oder mussten verlegt werden. Immerhin habe man dank erfolgreicher Messen zu Jahresbeginn wie der Haus-Garten-Freizeit, der mitteldeutschen Handwerksmesse oder Partner Pferd ein Drittel des ursprünglich geplanten Jahresumsatzes erwirtschaften können, sagt Messe-Chef Martin Buhl-Wagner.

Die ersten zweieinhalb Monate waren „extrem gut“ – bis zur Absage der Buchmesse. „Wir hoffen, dass das Geschäft im zweiten Halbjahr wieder in Gang kommt.“

Messegesellschaft erwartet Verlust in Millionenhöhe

Ohne einen Verlust in voraussichtlich zweistelliger Millionenhöhe werde es aber nicht abgehen. Die beiden Gesellschafter – Stadt Leipzig und Freistaat Sachsen zu je 50 Prozent – stünden hinter der Messe und hätten Unterstützung zugesagt.

Corona hin, Corona her. „Bei uns laufen die Vorbereitungen auf die Zeit nach der Krise“, so Buhl-Wagner. Und Markus Geisenberger, ebenfalls Messe-Geschäftsführer, zählt auf, was unter anderem an eigenen Veranstaltungen geplant ist: Die Schmuckmesse Midora (Oktober), die Orthopädie- und Reha-Messe OT World (Oktober), die Fachmesse für Geschenk- und Wohntrends Cadeaux (September), die Modellbaumesse (Oktober), die Denkmalschau (November), die Museums-Fachschau Mutec (November) sowie die Musikmesse Musicpark (November).

China-Gipfel im Dezember findet statt

Hinzu kommen Messen und Kongresse anderer Veranstalter. Auch der China-Gipfel Mitte Dezember stehe auf dem Programm, so Geisenberger. Statt an zwei Orten soll er ausschließlich in der Kongresshalle stattfinden.

Aktuell bereite man sich auf kleinere Kongresse mit bis zu 1000 Besuchern vor. Ebenso auf Abschlussprüfungen, die die Uni Leipzig im Juni in den Messehallen plant.

Bei all dem stehe das Wie im Vordergrund: Wie sehen Messen unter Corona-Einschränkungen aus? Wie organisiert man Publikumsveranstaltungen bei begrenzter Teilnehmerzahl? Wie steuert man die Personendichte in den Eingangsbereichen, wie lässt sich die jeweilige Hallen- beziehungsweise Raumgröße nutzen? „Wir suchen angestrengt nach Lösungen“, so Buhl-Wagner. Dabei habe man engen Kontakt zu den Ausstellern. „Sie bauen auf das Messegeschäft, das Gespräch von Angesicht zu Angesicht, wollen ihre Produkte am Stand präsentieren, verstärkt natürlich unter Einbeziehung digitaler Möglichkeiten.“

Messe will Kurzarbeit in absehbarer Zeit beenden

Er sei begeistert von der Kreativität der rund 400 Mitarbeiter. Weitere Corona-Lockerungen vorausgesetzt, will die älteste Messe der Welt (855 Jahre) in absehbarer Zeit die Kurzarbeit im Hause beenden. Gespräche dazu liefen bereits mit dem Betriebsrat. Rund 90 Prozent der Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, bei der Gastro-Tochter Fairgourmet sogar 100 Prozent, und das seit dem 1. Mai. Die Messe habe das Netto-Gehalt auf 90 Prozent aufgestockt. Auch die Geschäftsführer, Bereichsleiter und andere Führungskräfte hätten in gleicher Größenordnung auf Gehalt verzichtet, erläutert Geisenberger.

Weniger Arbeit habe es aber nicht gegeben. „Allein durch die Stornierung von Messen und Kongressen hatten wir einen enormen Mehraufwand.“ Geisenberger zählt auf: Rückabwicklung verkaufter Tickets (allein 60 000 für die Buchmesse), Verhandlungen mit den Dienstleistern wie Messebauern, Malern, Teppichverlegern oder Tischlern. Gespräche mit den Ausstellern. „Bei der Vergütung erbrachter Leistungen hatten wir im Blick, dass es fair zugeht für unsere Partner, Kunden, aber auch für uns. Dass niemand auf der Strecke bleibt.“

