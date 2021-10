Mitarbeiter in Sorge - Nach Kündigungen bei Lieferdienst Gorillas in Leipzig: Betriebsrat in Vorbereitung

Nach den Kündigungen beim Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas in Leipzig ist die Stimmung in der Belegschaft angespannt. Was sagen Mitarbeiter, Branchenkenner, Partner und Mitbewerber zu den Entwicklungen in dem Unternehmen? Ein Überblick.