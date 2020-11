Leipzig

Bei BMW in Leipzig geht es weiter Schlag auf Schlag. Nachdem der Konzern vor wenigen Wochen den Start für eine neue Batteriefertigung gegeben hat, will er jetzt in die Produktion eines weiteren Modells investieren. Ab 2023 soll der Nachfolger des Mini Countryman in Leipzig vom Band rollen – als Verbrenner und vollelektrische Variante.

Das hat jetzt Milan Nedeljković, Mitglied des BMW-Vorstands für Produktion, in München bekanntgegeben. Wegen des Feiertags in Sachsen kann das Management die Mitarbeiter im Leipziger Werk erst an diesem Donnerstag über Einzelheiten des Vorhabens informieren.

BMW baut in München eine neue Fahrzeugmontage

„Wir setzen unsere Elektrifizierungsstrategie konsequent um. Bis Ende 2022 wird jedes unserer deutschen Werke mindestens ein vollelektrisches Fahrzeug produzieren“, sagte Nedeljković. Teil diese Offensive ist auch die Investition in Höhe von 400 Millionen Euro in eine neue Fahrzeugmontage am Stammwerk München. Aus Platzgründen wolle man dafür die bisher in München erfolgte Fertigung für Verbrennungsmotoren an die Standorte Steyr ( Österreich) und Hams Hall ( England) verlagern. Rund 1400 Mitarbeiter sind in der Motorenfertigung beschäftigt. Sie würden künftig in anderen Planungs- und Fertigungsbereichen in München oder an weiteren bayerischen Standorten tätig sein. So baut das Unternehmen allein das Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion in Dingolfing von derzeit 1000 auf bis zu 2000 Mitarbeiter aus.

Mini will Schritt für Schritt zur reinen E-Marke werden

Der Bau des Mini Countryman mit E-Antrieb in Leipzig ist zugleich Teil der Elektrooffensive von Mini. Ab 2030 sollen bei der BMW-Tochter nur noch E-Autos gebaut werden. „Ab 2023 werden wir jedes Modell elektrifizieren“, kündigte Mini-Chef Bernd Körber gegenüber der Automobilwoche an. Schritt für Schritt will man so zur reinen E-Marke werden.

Intern sei sogar diskutiert worden, bereits 2023 komplett auf Verbrenner zu verzichten. Den Plan habe man aber als zu ehrgeizig verworfen. Es gebe noch zu viele Märkte, die damit überfordert wären, etwa Russland, der Nahe Osten oder Teile der USA.

Weitere E-Mini werden nur in China gebaut

Außer in Leipzig werden die neuen Stromer der Marke Mini (Cooper, Crossover) zunächst nur in China gefertigt – allerdings für „die gesamte Welt“, heißt es. Mini sei prädestiniert für Elektrofahrzeuge, so Körber. Daher treibe man die Elektrifizierung nun konsequent voran. „Wir erwarten schon 2025 einen Elektro-Anteil von 50 Prozent.“

BMW hat seit Inbetriebnahme seines Leipziger Werks im Jahr 2005 ständig in die Erweiterung investiert. Als jüngstes Vorhaben war der Aufbau einer Batteriefertigung für 100 Millionen Euro im September gestartet worden.

BMW investierte in Leipzig insgesamt drei Milliarden Euro

Zuvor waren 300 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktion in Leipzig geflossen, damit Benziner, Diesel und E-Autos vom selben Band rollen können – eine Voraussetzung dafür, dass jetzt auch der Mini Countryman in Sachsen gebaut werde kann.

Insgesamt wurden bisher weit über drei Milliarden Euro in den Standort investiert. BMW beschäftigt 5300 Mitarbeiter. Auf dem 229 Hektar großen Areal, das zu 55 Prozent bebaut ist, montieren im Schnitt einschließlich der Arbeitnehmer bei Dienstleistern täglich 8000 Menschen in zwei Schichten Fahrzeuge der Marke BMW.

Von Andreas Dunte