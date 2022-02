Nordex-Werke in Rostock vor dem Aus: 2000 Jobs in Gefahr

Rostock

Neue Hiobsmeldung für den Wirtschaftsstandort MV? Nach der Insolvenz der MV Werften drohen erneut Hunderte Jobs bei einem Großunternehmen verloren zu gehen. Nach Informationen der Ostsee-Zeitung überlegt der Windrad-Bauer Nordex, Teile seiner Produktion in Rostock ins Ausland zu verlagern. Betroffen könnten schlimmstenfalls bis zu 2000 Arbeitsplätze sein.

Das börsennotierte Unternehmen selbst sagt lediglich: „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen“, so Nordex-Sprecher Felix Losada. Die Landesregierung soll hinter den Kulissen aber bereits mit Nordex verhandeln, will zumindest einen Teil der Jobs für MV retten.

Nordex mit roten Zahlen

Nordex gilt als das umsatzstärkste Unternehmen des Landes, nahm zuletzt mehr als 4,6 Milliarden Euro ein. Die Hauptverwaltung sitzt in Hamburg, bis heute aber ist das Unternehmen in Rostock im Handelsregister eingetragen. Die ersten Windanlagen fertigte Nordex im Ostseebad Rerik. Gut ein Viertel seiner weltweit mehr als 8500 Beschäftigten hat der Konzern bis heute in MV. Noch.

Denn trotz bester Aussichten für Windkraftbauer weltweit, steigender Aktienkurse und voller Auftragsbücher in Milliarden-Höhe schreibt Nordex tiefrote Zahlen. Allein in den ersten neun Monaten 2021 fuhr der Konzern laut eigener Quartalsberichte mehr als 100 Millionen Euro Verlust ein. Um die Kosten zu senken, könnten nun Standorte in Rostock und in Spanien dran glauben müssen.

Zwei Werke an der Warnow

In Rostock betreibt Nordex zwei Werke: In der Südstadt werden die Technik-Gondeln für die Windräder gefertigt, am Rande des Seehafens die Rotorblätter. Und vor allem die gut 900 Jobs in der Rotor-Fertigung sollen intern zur Disposition stehen. Schon jetzt bezieht der Konzern aus Kostengründen viele Teile dafür aus China und Indien. Dort könnten offenbar künftig die kompletten Komponenten gefertigt werden. Die Fertigung in Rostock und Europa ist teuer – sowohl was Personal- als auch Energiekosten angehe. „Die Inder sind einfach billiger als wir“, so ein Betriebsrat, der anonym bleiben möchte.

Sowohl Betriebsrats- als auch Gewerkschaftskreise bestätigen, dass es seit Monaten schon Gerüchte über eine Verlagerung der Produktion bei Nordex gibt. Als Datum für das Aus der Rotorblatt-Fertigung kursiert bereits der 30. Juni. „Wir erfahren nichts. Aber Nordex dementiert die Gerüchte uns gegenüber auch nicht“, so ein Gewerkschafter. Auch die Industrie- und Handelskammern in MV befassen sich bereits mit der Lage beim zweitgrößten Unternehmen des Landes. Offen über das Thema reden möchte aber niemand.

MV kämpft um Jobs

Denn die Beteiligten hoffen darauf, zumindest den zweiten Standort in Rostock, die Gondel-Produktion, retten zu können. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) soll das Thema Nordex zur Chefsache in Schwerin gemacht haben. Auf OZ-Anfrage zum Thema lässt er über eine Sprecherin ausrichten: „Es gibt noch keine offizielle Entscheidung. Wir sind in Gesprächen mit dem Unternehmen.“

Auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen bemüht sich um einen Termin bei Nordex. Nach OZ-Informationen wäre ein Rückzug von Nordex für die Stadtkasse indes kaum ein Problem: Das Unternehmen habe, so Insider, schon in den vergangenen Jahren kaum Steuern zahlen müssen.

Von Andreas Meyer