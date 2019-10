Deutsche Ermittler sollen in Zukunft schneller an die Daten von Online-Hetzern kommen. Facebook sicherte den Behörden laut Zeitungsbericht eine stärkere Kooperation zu. Bisher zogen sich Anfrage oft über Monate.

Facebook Schriftzug spiegelt sich in den Augen einer besorgt blickenden Frau Facebook logo is reflected in the eyes of a worried-looking woman Quelle: imago images/Ralph Peters