"Über alle Grenzen der tradierten Säulen des Bankwesens hinweg" haben die Frankfurter Volksbank und die Taunus Sparkassen in Hessen eine bundesweit einmalige Kooperation gestartet: Die Konkurrenten teilen sich Filialen, um in der Fläche weiterhin persönlich präsent zu sein. Und auch wenn die Wortwahl der Volksbank-Vorstandsvorsitzenden Eva Wunsch-Weber dick aufgetragen anmutet: Die von ihr nun präsentierte Lösung ist gut.

Vom Bank-Bus bis zur Gemeinschaftsfiliale: So bleiben Sparkasse und Co im Dorf

Denn eigentlich gibt es mittlerweile zwei Finanzwelten: Die Digitale, in der Direktbanken nur noch per App mit ihrem Kunden kommunizieren, in der Anlageroboter kluge Investment-Strategien vorschlagen, und in der Überweisungen per Smartphone in Sekunden erledigt sind. Mehr als 50 Prozent aller Deutschen leben in dieser Welt, dass belegen jüngste Erhebung. Doch zugleich fehlen diese Kunden in den Geschäftstellen. Denn deren Unterhalt ist teuer und lohnt sich erst ab einer gewissen Zahl an Kunden.

Trotzdem ist es keine Option, die nicht-rentablen Filialen zu schließen und die restlichen Kunden ins Digitale zu drängen. Weil es immer noch eine andere Finanzwelt gibt. Die, in der der Bankberater am Schalter beim Ausfüllen der Überweisung hilft. In der der Anlageberater geduldig Vor- und Nachteile verschiedener Sparpläne erklärt. Und in der das Geld am Schalter abgeholt wird - nicht selten, um es Enkeln zuzustecken. Es sind vor allem ältere Menschen, die noch in dieser Welt leben.

Die Enkel können nicht immer helfen

Zwar gibt es längst Computer-affine Senioren. Doch in der Realität ringen Teile dieser Generation bis heute mit der Digitalisierung. Das kennen viele Enkel in Deutschland: Wenn ältere Menschen nicht wissen, wie ein Computer funktioniert, scheitern sie schon an der Einrichtung des Tan-Generators. Oder sie lassen sich von zahllosen Berichten über Hackerattacken abschrecken. Oder sie schaffen es schlicht nicht, den Computer zu "reparieren", wenn der Stecker der Tastatur verrutscht ist.

Doch was, wenn die Enkel gerade nicht erreichbar sind? Auf Videostreaming und Onlineshopping lässt sich verzichten. Aber spätestens, wenn sich Mahngebühren anhäufen, wird es zum Problem, dass die "defekte" Tastatur das Onlinebanking verunmöglicht - und manchen Senior von seinen Geldgeschäften abschneidet.

Deshalb braucht es weiterhin die gute, alte analoge Bank. Und weil gleichzeitig die Kosten nicht ins Unermessliche steigen sollten, ist die Lösung der Taunus Sparkasse und der Volksbank Frankfurt so klug: Sie lassen alte Animositäten fallen und kooperieren.

Im Sinne der Kunden ist aber auch, dass beide Geldhäuser weiterhin eigenständig bleiben. Denn unter dem Strich wird in Hessen nur einmal pro Woche das Schild über dem Eingang ausgetauscht. So bleibt der Wettbewerb erhalten. Und die Bankfiliale auf dem Dorf ebenfalls.

Von Christoph Höland/RND