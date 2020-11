Dresden

Die Träumende wurde schon oft verkuppelt: 15 Mal, alles Liebesheiraten, und alle Beziehungen halten bis heute. Dabei hatten es Sachsens wichtigster Wirtschaftspreis und seine Siegerstatue nicht leicht. Schon beim Auftakt 2005 empörte sich Dresdens damalige Gleichstellungsbeauftragte: Der Preis diskriminiere Frauen, weil er sich „ Sachsens Unternehmer des Jahres“ nenne und so nur Männer anspreche. Zudem sei die Skulptur – übrigens von einer Frau geschaffen – „reine Pornografie“ und „ein Skandal, weil man doch alles sieht“.

Logo von „Sachsens Unternehmer des Jahres“. Quelle: Unternehmerverband

In der Tat ist „Die Träumende“ ein Hingucker. Aber Skandal? Auch 140 Unternehmerinnen sahen das anders und haben sich bislang um die Grazie beworben. Nicht nur wegen des Kleids aus zehn Gramm Blattgold, das den traumhaften Pokal noch wertvoller macht. Unbezahlbar ist der ideelle Wert, entscheidend die Botschaft, die die Schöne vermittelt.

Rank und schlank, 1,20 Meter hoch, 40 Kilo schwer – die vergoldete Bronze-Statue der Bildhauerin Malgorzata Chodakowska ist kein Wanderpokal, sondern Partnerin fürs Leben, Motivationsschub für sich und die Mitarbeiter und Neidobjekt für Konkurrenten.

Vom 20. November bis zum 5. Februar können sich Mann und Frau um die Schöne bewerben oder vorgeschlagen werden. Von den Kandidaten wird als Mitgift erwartet: zehn oder mehr Mitarbeiter, mindestens fünf Jahre am Markt, 500.000 Euro Jahresumsatz, eigene Anteile am Unternehmen. Der Firmensitz in Sachsen ist nicht Bedingung – aber die gute Tat für den Freistaat. Auszeichnungskriterien: besondere unternehmerische Leistung 2020, etwa Erhalt und Schaffung von Jobs, Lehrstellen, Innovationen, Akquisitionen, Engagement für die Region, erfolgreiche Krisenbewältigung.

Eine elfköpfige Jury entscheidet, wer die Figur im Wert eines Autos am 7. Mai 2021 in Dresdens Gläserner VW-Manufaktur bekommt, so Corona eine Gala zulässt. Apropos: In der Sonderkategorie „FokusX – beste Chancenmanagerin/bester Chancenmanager“ werden insbesondere innovatives Reagieren auf die Pandemie, kreative und nachhaltige Geschäftsideen und gesicherte Jobs und Lehrstellen gewürdigt. Dort gelten die Mindestkriterien für Umsatz und Beschäftigte nicht. Wer gewinnt, erhält ein Mediabudget über 60.000 Euro.

Das gleiche Volumen winkt dem besten Start-up. Bewerber müssen zwischen 2016 und 2019 gegründet haben und ein Jahr am Markt sein, eine innovative Geschäftsidee und einen überzeugenden Businessplan vorlegen. Die Finalisten präsentieren sich bei der Gala, wo das Publikum entscheidet.

Der Wirtschaftspreis „ Sachsens Unternehmer des Jahres“ ist eine Initiative von Sächsische Zeitung, Freie Presse, Leipziger Volkszeitung und MDR sowie von Volkswagen Sachsen, der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft KPMG, der LBBW und der Gesundheitskasse AOK Plus.

Von Michael Rothe