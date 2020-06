Sachsens bester Arbeitgeber: Das Wagnis des Martin Fenzl

Johanngeorgenstadt

Es ist Montag, der 8. April 2019. Im mehr als 800 Meter hoch gelegenen erzgebirgischen Johanngeorgenstadt hat sich der Frühling noch nicht ganz durchgesetzt. Für das Unternehmen Testa Motari, ein kleiner Zulieferer der Automobilindustrie, ist es ein entscheidender Tag.

Die 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen sich im großen Konferenzraum der Firma. Jeder schreibt auf einen Zettel, welche Tätigkeit sie oder er nicht mehr machen möchte. Es ist das Ende aller bis dahin bestehenden Hierarchien in der Firma. Die Chefstrukturen werden von einer Minute auf die andere aufgelöst. „Danach erarbeiteten wir gemeinsam an einer weißen Wand, welche Teams es von nun an geben könnte und welche Verantwortungsbereiche wir abdecken mussten“, erzählt Martin Fenzl, Eigentümer von Testa Motari. Jeder konnte sich für die Zugehörigkeit zu einem Team entscheiden und übernahm seine neue Rolle.

„Mir wurde klar, wie sehr Hierarchien die Mitarbeiter bremsen“

Auslöser für diese Revolution bei dem Autozulieferer war ein Buch von Frederic Laloux. Der ehemalige McKinsey-Berater ist ein Vordenker der weltweiten New-Work-Bewegung, die das Miteinander am Arbeitsplatz neu erfinden will. Martin Fenzl (37) hat das Standardwerk „Reinventing Organizations“ des 45-jährigen Belgiers gelesen und war fasziniert. „Mir wurde klar, wie sehr Hierarchien die Mitarbeiter bremsen“, erzählt der erzgebirgische Unternehmer. Zwei Monate beschäftigte sich Fenzl intensiv mit der New-Work-Philosophie, bis er den Mut aufbrachte, das Experiment in seinem Unternehmen zu wagen.

Er war überzeugt, dass es keinen anderen Weg gibt als Selbstführung. Seit dem 8. April 2019 liegt die gesamte Verantwortung des Unternehmens nicht mehr nur beim „Chef“, sondern in den Teams, den Arbeitskreisen und damit bei jedem Mitarbeiter selbst. „Wir bewegen uns auf einem radikalen Weg, weg von der klassischen hierarchischen Struktur hin zu einer selbstgeführten evolutionären Organisationsstruktur“, erklärt Fenzl. Die alten Führungskräfte, wie auch der Geschäftsführer selbst, sind nur noch in einer Art Beraterfunktion tätig.

Zeiterfassung ist nur ein Instrument des Misstrauens

Schnell stellte sich allerdings heraus, dass es nicht so einfach ist, von heute auf morgen eine neue Unternehmensphilosophie zu leben und in einer eher etwas konservativen Region wie dem Erzgebirge den Vorreiter im „New Work“ zu spielen. „Es ist erstmal viel Chaos entstanden, die Kosten im Einkauf sind gestiegen und leider auch der Krankenstand“, erzählt Fenzl.

Doch es sei auch neue Kapazität entstanden, weil viel Bürokratie wegfiel. „Und die Intelligenz im Unternehmen ist exponentiell angestiegen“, versichert der Unternehmer, der inzwischen davon überzeugt ist, dass Formulare, Freigaben und Zeiterfassung nur Instrumente des Misstrauens der Führungskraft gegenüber seinen Mitarbeitern ist. „Der kluge Menschenverstand, der in klassischen System oftmals auf Standby geschaltet ist, wird nun wieder aktiviert“, sagt der Eigentümer von Testa Motari.

„Der Käfig ist offen, aber er wird nicht verlassen

Allerdings brauche es Zeit, bis sich das alles organisiere. „Manchmal ist es wie bei eingesperrten Tieren. Der Käfig ist offen, aber er wird nicht verlassen“, meint Fenzl. Die neue Unternehmensphilosophie stelle die Anforderung, alte Denkweisen und Muster, mit denen wir seit der Kindheit leben, in Frage zu stellen, an innere Grenzen und darüber hinaus zu gehen, Masken fallen zu lassen und offen und ehrlich zu kommunizieren. „Nur dadurch können wir unsere versteckten Potenziale entfalten. Die Hauptarbeit ist das Menschliche“, zeigt sich der Unternehmenschef überzeugt.

Begründer der Idee von „New Work“ ist der Sozialphilosoph Professor Frithjof Bergmann. Der 1930 in Sachsen geborene Bergmann beschäftigte sich mit der philosophischen Frage nach der Freiheit des Menschen. Nichts schien aus seiner Sicht den Menschen jedoch unfreier zu machen als die Arbeit. Mit dem Projekt „New Work“ fand Bergmann schließlich eine praktische Verwirklichung seiner theoretischen Überlegungen. Der Philosoph Bergmann ging davon aus, dass das bisherige Job-System am Ende ist. Die Automatisierung führt immer mehr dazu, dass die Menschen sich mit der Frage konfrontiert sehen: „Was willst du in Zukunft im Arbeitsleben machen?“

Testa Motari veredelt Luxus-Karossen

Martin Fenzl, Sohn eines Tischlermeisters aus Johanngeorgenstadt, wusste, was er in seinem Arbeitsleben machen wollte. „Ich habe den Unternehmerdrang in mir“, charakterisiert er sich selbst. Sein 2005 gegründetes Unternehmen veredelte anfangs Computergehäuse und Tastaturen, später die Kaffeemaschinen des Schweizer Herstellers Jura. Vor vier Jahren gelang es, Aufträge aus der Automobilindustrie zu bekommen. Und der erste Kunde war nicht irgendein Unternehmen, es war Rolls-Royce. Der Hersteller von Nobelkarossen ist immer noch der größte Kunde, aber auch BMW, Daimler, Bentley und Volvo gehören zur Kundschaft. „Wir haben den Sprung zum automobilen Serienlieferanten geschafft, der nunmehr Produkte direkt ans Band liefert“, sagt Fenzl.

Bei den Produkten handelt es sich beispielsweise um kinematische Klapptische und Entertainmentsystem, die im hinteren Bereich des Fahrzeugs eingebaut werden. Testa Motari entwickelt innovative Lösungen für Fahrzeuginterieur, komplexe Baugruppen und individuelle Sonderausstattungen und stellt diese von der Kleinserie bis zur Großserie her. „Wir sind ein Manufakturbetrieb, der auch die Serie beherrscht“, beschreibt der Gründer sein Unternehmen. Im vergangenen Jahr erzielte Testa Motari nach eigenen Angaben einen Umsatz von mehr als sieben Millionen Euro.

Kurzarbeit wegen Corona in Johanngeorgenstadt

In diesem Frühjahr bekam das Unternehmen auch den Stillstand in der Automobilindustrie zu spüren, einige Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit gehen, aber Unternehmer Fenzl sieht das nicht dramatisch: „Ich war fast dankbar für die Pause“, sagt er. Einen Einbruch des Geschäfts befürchtet er nicht. „Wir haben eine sehr gute Auftragslage und derzeit viele neue Anfragen“, versichert der Geschäftsführer.

Für die Zukunft haben Testa Motari und sein Eigentümer viel vor. Vor kurzem hat das Unternehmen das alte Schulgebäude in Johanngeorgenstadt erworben, um dort Produktion, Ausstellung und Büros zu konzentrieren. Insgesamt sollen rund 1,5 Millionen Euro in das 1880 gebaute Schulhaus investiert werden. „Wir haben dann ein Firmengebäude mit angeschlossener Turnhalle und Fußballplatz“, sieht Fenzl auch neue Möglichkeiten für die Fitness seiner Mitarbeiter.

Zwar will Testa Motari das Automobilgeschäft weiter ausbauen, nachgedacht wird aber auch über ein zweites Standbein mit neuen Produkten, die nachhaltig und ökologisch sein sollen. Die Ideen dazu werden nicht zuletzt in täglichen kreativen Morgenrunden gesammelt. „Wir sprechen voll transparent darüber, wie unser Unternehmen dasteht und was wir vorhaben“, erklärt Fenzl den täglichen Start ins „New Work“.

Testa Motari gewinnt den im Wettbewerb „ Sachsens Unternehmer des Jahres 2020“ den Preis in der Sonderkategorie „Fokus X – Bester Arbeitgeber“. Der alljährliche Wettbewerb ist eine Initiative der „ Sächsischen Zeitung“, der „Freien Presse“, der „ Leipziger Volkszeitung“ und des MDR sowie von Volkswagen Sachsen, der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft KPMG, der LBBW und der Gesundheitskasse AOK Plus.

