Stuttgart

Die Preise am deutschen Wohnungsmarkt kannten in den vergangenen Jahren nur eine Richtung: Es ging stetig nach oben. Die eigenen vier Wände wurden vielerorts zu einem Traum, den sich nur noch wenige Menschen finanziell erfüllen konnten.

Seit Jahren warten Immobilieninteressierte auf ein Ende des Hypes, und nun gibt es erstmals eine gute Nachricht: Laut einer Studie der Deutschen Bank könnte es zu einer Wende am heimischen Wohnungsmarkt kommen.

Zuletzt waren die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland im vierten Quartal 2021 um durchschnittlich 12,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen, wie das Statistischen Bundesamt jüngst mitteilte. Dies war der stärkste Preisanstieg bei Wohnimmobilien seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000.

Mit dem Preisanstieg könnte nun Schluss sein – was aber nicht heißt, dass die Preise gleich wieder einbrechen. „Nach dem Erreichen des Preisgipfels droht nicht zwangsläufig eine massive Korrektur“, schreibt die Deutsche Bank in ihrer Studie.

Die Bundesbank warnt schon seit Längerem vor den immer schneller steigenden Preisen am Immobilienmarkt. Laut Bundesbank-Schätzungen liegt das Preisniveau in deutschen Städten mittlerweile „zwischen 15 und 40 Prozent über dem Preis, der durch sozio-demografische und wirtschaftliche Fundamentalfaktoren angezeigt ist.“

Im internationalen Vergleich eher Durchschnitt

Dennoch sind Deutschlands Wohnungspreise im internationalen Vergleich „auf den ersten Blick normal bewertet“, wie Jochen Möbert, Immobilienexperte bei Deutsche Bank Research, erklärt. Ein Vergleich von Quadratmeterpreisen europäischer und globaler Städte zeige dies auf. Deutschlands teuerste Stadt München ist mit Quadratmeterpreisen außerhalb der Innenstadt von rund 9.700 Euro die viertteuerste Stadt Europas und global nach Hongkong, Seoul, Paris, Genf, Tel Aviv-Jaffa und Zürich auf Rang sieben. Die zweitteuerste deutsche Stadt Frankfurt am Main liegt in Europa auf Rang neun und global auf Rang 25.

Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Augsburg, Berlin, Köln liegen in Europa auf den Rängen 16 bis 30, global auf den Rängen 41 bis 64. Erlangen, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe liegen in Europa nahe des 40. Rangs, global nahe des 80. Rangs. Nürnberg und Mannheim sind um Rang 50 platziert und global noch unter den Top 100 zu finden. Dresden, Aachen und Leipzig findet man in Europa in etwa auf Rang 90, global rund um Rang 150.

„Die deutschen Preise sind also auf internationales Niveau gestiegen und haben die anfängliche Unterbewertung zu Beginn des Zyklus wettgemacht“, erklärt Möbert.

Das könnte sich in den nächsten Jahren ändern. Der geringere Zuzug und der dynamisch wachsende Neubau in den Pandemiejahren hat die fundamentale Angebotsknappheit in vielen Städten beseitigt. Die aktuelle Flüchtlingswelle durch den Krieg in der Ukraine dürfte die Engpässe nur kurzzeitig wiederaufleben lassen, so die Einschätzung des Experten.

Regional gibt es weiter große Preisunterschiede

Immobilieninteressenten können also ein wenig aufatmen, allerdings nicht überall. Regional gibt es große Unterschiede, insbesondere zwischen großen und kleinen Städten sowie zwischen elf deutschen Metropolen. „Unsere Projektionen legen ein Ende der fundamentalen Angebotsknappheit in Bremen, Düsseldorf, Hamburg und Nürnberg nahe. Dort dürfte auch die Zinssensitivität relativ hoch sein“, heißt es in der Studie.

In Hannover, Köln und Stuttgart dürften dagegen die Engpässe noch einige Jahre fortbestehen. Keine Entwarnung gibt es auch für Berlin und Leipzig. Dort könnte der Zyklus besonders lange dauern, vermutet die Deutsche Bank. In München wiederum sei Wohnraum zwar weiterhin knapp, „doch dürften hier die hohen Bewertungen ein Zyklusende einläuten“, so die Forscher des Geldinstituts.

Wer Immobilien als langfristigen Inflationsschutz ansieht, dürfte von der Wohnungsmarkt-Studie der Deutschen Bank etwas enttäuscht sein. Wohnimmobilien bieten heute demnach einen geringeren Inflationsschutz als in der Vergangenheit. „Höhere Zinsen können den Inflationsschutz konterkarieren. Insbesondere nach einem kräftigen Zinsschock könnten Investoren Anleihen gegenüber Immobilien präferieren“, erklärt Möbert.

Damit steige das Risiko einer abrupten Neubewertung im Wohnimmobilienmarkt. Energetische Sanierungen erhöhen zwar die Bewertungen, „die Ampelkoalition dürfte die finanziellen Anreize zum Sanieren jedoch reduzieren und diese möglicherweise durch eine Sanierungspflicht ersetzen. Investoren dürften auch weitere Aufwendungen zur Bekämpfung der Klimakrise leisten müssen. Dies geht zulasten der Bewertung und könnte zum Zyklusende beitragen.“

Von Christoph Scherbaum/RND