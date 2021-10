Delitzsch

Delitzscher Schokolade ist in aller Munde. Weltweit. Nur: Die wenigsten wissen es, wenn ihnen die Schokolade sanft auf der Zunge schmilzt, dass da ein echtes Delitzscher Produkt mundet. Da der Fokus der Delitzscher Schokoladenfabrik auf der Herstellung von Produkten für andere Markenhersteller oder für Eigenmarken der Handelsketten liegt, sind die Produkte aus der Dübener Straße zwar in jedem Supermarkt und dadurch zahllosen Mündern anzutreffen, jedoch für die Endverbraucher nicht unbedingt als solche erkennbar.

Delitzscher für jeden EU-Bürger

Die Zahlen belegen es: Die Delitzscher Schokoladenfabrik hat im vergangenen Jahr 485 000 000 gefüllte Schokotäfelchen produziert und ausgeliefert. Macht also gut ein Täfelchen für jeden EU-Bürger oder aneinander gelegt eine Strecke von 24 265 Kilometer.

485 000 000 dieser Täfelchen wurden 2020 ausgeliefert. Quelle: Schokoladenfabrik

Und diese hauchfeinen Leckerbissen sind ja nicht alles, was in Delitzsch gefertigt wird. Die Palette ist groß, das Sortiment umfangreich – von diesen Täfelchen über Pralinenkästen bis hin zu Fruchtkaramellen reicht das vielseitige Angebot. Die Maschinen sind modern und leistungsstark. Ständig werden neue Produkte entwickelt – in den hohen Volumina, die Supermärkte und Discounter rund um den Globus brauchen. „Die Handelsketten wachsen und wir wachsen mit“, sagt Ralf Herget, Geschäftsführer der Delitzscher Schokoladenfabrik. Die hiesige Fabrik aber tritt bewusst hinter den anderen Marken zurück, nur kleine Hinweise auf diversen Verpackungen verraten es dem Konsumenten, dass er Delitzscher Schokolade nascht und eigentlich nicht an ihr vorbeikommt: Wer zum Beispiel in einem Spanien-Urlaub ein minz- oder mit anderem Geschmack gefülltes Täfelchen isst, hat es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit einem in der Dübener Straße 33 in Delitzsch gefertigten Produkt zu tun. Mit dem Hauptprodukt, den gefüllten Minz-Schokotäfelchen, konnte der Absatz in 2020 um 16 Prozent auf oben genannte Rekordzahlen gesteigert werden.

Das Führungsteam in der Produktion besteht aus Katharina Kraft, Ralf Herget und Sebastian Schliebe (von links). Quelle: Schokoladenfabrik

Schwarze Zahlen fürs Unternehmen

2020 hat das Unternehmen so auch das vierte Jahr unter Eigentümer Darren Ehlert kontinuierlich schwarze Zahlen geschrieben. Die Eigenkapitalquote konnte das dritte Mal in Folge gesteigert werden. Eine zweite Produktionslinie für gefüllte Schokoladentäfelchen wurde fertiggestellt. „Wir sehen uns als einer der heimlichen Gewinner und Rohdiamant unter den Schokoladenfabriken“, sagt Ralf Herget.

Hinter diesen alten Mauern wird ultramodern produziert. Quelle: Wolfgang Sens

Historie der Schokoladenfabrik Die Schokoladenfabrik in der Dübener Straße 33 in Delitzsch kann auf eine lange Historie zurückblicken. Das Unternehmen wurde 1894 von Albert Böhme und seinem Schwager Karl Hommel gegründet. Der Firmensitz blieb stets in der Dübener Straße. Zunächst wurden die Produkte auf dem Delitzscher Markt verkauft, bald folgten familieneigene Schokoladengeschäfte. Die Beliebtheit wuchs rasant. 1906 wird die Firma der Gebrüder Böhme zur Aktiengesellschaft, blieb aber fest in Familienhand. Seit 1909 bildet das Unternehmen selbst aus, was auch nach wie vor zu den Grundfesten gehört. Der Markenname Böhme wird nach Weltkriegen und im geteilten Deutschland in Westdeutschland durch ein kleines Sortiment von Schokoladen, Pralinen, Fruchtgummi, Bonbons und Weinbrandbohnen unter dem Vertrieb der Firma Wissoll aufrecht erhalten. In der DDR wird die ehemalige Böhme AG in einen volkseigenen Betrieb umgewandelt. Nach der Wende folgten diverse Eigentümerwechsel, rote Zahlen und Schieflagen. Heute ist die Schokoladenfabrik in Delitzsch jedoch ein selbstständiges erfolgreiches Unternehmen.

„Ja, wir hatten Hausaufgaben, aber jetzt haben wir immer mehr gute Nachrichten“, bestätigt der Eigentümer Darren Ehlert, „wir haben uns auf dem Markt behaupten können.“ Das Unternehmen versteht sich heute als innovativer und kreativer Geschäftspartner von Handel und Industrie.

Hinter der 1894 in Delitzsch von Albert Böhme und seinem Schwager gegründeten Traditionsfabrik liegt eine wechselvolle Geschichte, vor allem in der Nachwendezeit mit einigen Höhen und Tiefen, mit Eigentümerwechseln und angespannter Lage. Darren Ehlert holte sich Halloren und auch die Delitzscher Tochterfirma. Nun seien Delitzscher Schokoladenfabrik und Halloren „an der Hüfte zusammengetackert“, heißt es. Die Vision ist es, die Nummer 1 und der „Hirsch am Platz“ in Mitteldeutschland zu werden.

In der Schokoladenfabrik entstehen auch die beliebten Fruchtbonbons, die gerne zu Karneval von den Festwagen geworfen werden. Quelle: Christine Jacob

Auch in diesem Jahr soll das Wachstum fortgesetzt werden und der nächste Rekord fallen. „Irgendwann wollen wir mit unseren Schokotäfelchen die Erde umrunden“, so Ralf Herget – dafür aber brauche es vor allem Personal. Darren Ehlert hat 260 Mitarbeiter in Delitzsch, sechs Tage die Woche wird in drei Schichten produziert – die Sonntagsruhe ist heilig im Unternehmen. Auf der neu eingerichteten Facebookseite des Unternehmens ist derzeit oft von Glückwünschen vor allem an Mitarbeiterinnen zu lesen, die seit 30, 40, 45 Jahren in der Delitzscher Schokoladenfabrik arbeiten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten die Delitzscher Schokoladenfabrik immer getragen, lobt der Geschäftsführer. Es wird ausgebildet, zudem sind zahlreiche Stellen ausgeschrieben. „Wir brauchen jetzt Nachwuchs für den Generationenwechsel“, so Ralf Herget weiter. Denn in den nächsten fünf Jahren werden viele im Team altersbedingt aus dem Unternehmen ausscheiden.

Darren Ehlert in der Schokoladenfabrik in Delitzsch Quelle: André Kempner

Personal dringend gesucht

Vom Begriff „Fachkräftemangel“ hält Eigentümer Darren Ehlert nicht so viel – Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate in Bewerbungs- und Personalmappen sind für den Macher aus Minnesota vor allem Papier, Quereinsteiger haben in der Delitzscher Schokoladenfabrik gute Chancen. Neulich erst hat er eine Mitarbeiterin aus der Produktion ins Produktmanagement berufen, weil er im echten Leben und nicht auf irgendeinem A4-Blatt gesehen hat, was diese Mitarbeiterin kann. Und sie alle können viel in der Dübener Straße, hinter diesen traditionsreichen Backsteinmauern läuft modernste Fertigung, Produktentwicklung und vieles mehr.

In der Schokoladenfabrik wird mit gutem alten Handwerk und neuester Technik produziert. Quelle: Christine Jacob

Aktuell wird an einem gänzlich neuen Produkt made in Delitzsch gearbeitet – es geht um ein mit echtem statt aromatisiertem Karamell gefülltes Täfelchen. Bald wird es so weit sein und die Delitzscher Schokoladenfabrik wird damit eine Innovation auf den Markt bringen, Details werden aus Wettbewerbsgründen nicht genannt.

Mit der Marke Böhme in den Regionen, wo Delitzscher auch heute noch ein Begriff ist, bleibt das Unternehmen bei all diesen Innovationen aber stets auch seinen Wurzeln treu. Und auch dem Standort Delitzsch bleibt Darren Ehlert wohl treu: „Billiger heißt nicht besser“, sagt er, wenn man ihn nach günstigerer Auslandsproduktion fragt. „Wir wollen hier die Zukunft erobern“, sagt er über all das hinter den alten Backsteinmauern in der Dübener Straße 33 in Delitzsch.

Von Christine Jacob