Sparen wegen Corona: Leipziger legen deutlich mehr Geld auf die hohe Kante

Die Corona-Pandemie treibt in der Region Leipzig die Sparquote rasant in die Höhe. „Wir beobachten seit gut einem Jahr ein stärkeres Sparverhalten unserer Kunden. In diesen Corona-Zeiten hat es nochmals zugenommen“, berichtet Markus Wägner, Chef des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank für Ostdeutschland. „Es werden stärker als im Vorjahr Ersparnisse gebildet“, bestätigt eine Sprecherin der Sparkasse Leipzig. Von steigenden Einlagen berichten auch die die Commerzbank sowie die Hyovereinsbank.

Damit liegt Mitteldeutschland im bundesweiten Trend. Nach Angaben der Branchenverbände packt jeder Bundesbürger üblicherweise im Schnitt pro Monat zehn Prozent seines Einkommens beiseite, in Ostdeutschland ist es wegen des niedrigeren Lohniveaus etwas weniger. Gegenwärtig hat sich die Sparquote auf etwas mehr als 20 Prozent verdoppelt.

Keine Reisen, Feiern: Verfügbares Einkommen steigt

„Die Menschen packen deutlich mehr Geld auf die hohe Kante, um in diesen unsicheren Zeiten vorzusorgen“, begründet Wägner die Entwicklung. „Viele Gelder konnten und können auf Grund der Einschränkungen nicht ausgegeben werden“, erläutert eine Sparkassensprecherin. Urlaubsreisen und Familienfeiern wurden abgesagt, Autokäufe verschoben, Restaurantbesuche fallen aus. All das erhöht das verfügbare Einkommen.

Dabei sind die Anleger offenkundig renditebewusster geworden. Auf das normale Sparbuch gibt es praktisch keine Zinsen mehr. „Vor allem beim Aktiensparen stellen wir eine sehr dynamische Entwicklung fest, die Zuwachsraten liegen im zweistelligen Bereich“, sagt Wägner.

Gefragte Aktien: 20 Prozent mehr in Wertpapiere investiert

Eine Commerzbank-Sprecherin bestätigte das: „Die Wertpapiersparpläne sind in diesem Jahr um 20 Prozent geklettert.“ Privatkunden in der Region Leipzig hätten die niedrigen Börsenkurse im Zuge der Pandemie genutzt, um vermehrt in Aktienfonds einzusteigen. „Bei uns hat sich die Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen nochmals verstärkt“, heißt es bei der Hypovereinsbank.

„Nachhaltige Produkte werden immer wichtiger“, bestätigt Wägner. Daneben ist nach seinen Angaben der Boom nach Immobilien ungebrochen. „Dafür wird erhebliches Eigenkapital eingesetzt.“

Prognose: Sparwunsch bleibt bis zum Corona-Impfstoff

Die Geldinstitute gehen davon aus, dass der wachsende Sparwunsch sich fortsetzen wird. „Ich bin davon überzeugt, dass dieser Trend anhalten wird“, prognostiziert Wägner. Und zwar „so lange, wie Corona das bestimmende Thema bleibt“, so die Commerzbank-Sprecherin. Dies werde voraussichtlich bis zum kommenden Sommer der Fall sein, sofern es bald positive Nachrichten über einen Impfstoff gebe.

