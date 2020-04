„Fast noch schlimmer als Corona“ – Sachsens Bauern leiden unter Trockenheit

Leipzig

Die Landwirtschaft in Sachsen steuert auf eine Krise zu. Das sei nicht übertrieben, meint Landesbauernpräsident Torsten Krawczyk im Gespräch mit der LVZ. „Die gegenwärtige Trockenheit macht den Bauern fast noch mehr zu schaffen als die Schwierigkeiten durch Corona.“ Um zu verstehen, wie Ernst die Lage sei, verweist der gebürtige Westewitzer ( Landkreis Mittelsachsen) auf den vom Mitteldeutschen Klimabüro (UfZ) Leipzig herausgegebenen Dürremonitor. Brandenburg, Teile Sachsen-Anhalts und fast komplett Sachsen sind auf der Deutschland-Karte tiefrot gekennzeichnet – was für „außergewöhnliche Dürre“ steht. Besonders stark betroffen seinen Nordsachsen und die Oberlausitz, so Krawczyk. Selbst bei den Bauern im Erzgebirge wachse die Sorge.

„Wir haben auch schon in den Vorjahren unter anhaltender Trockenheit gelitten. Aber da hatten wir immer noch zuvor einen Winter mit ordentlichem Niederschlag. Der vergangene Winter war hingegen trocken, lediglich im Februar gab es etwas Nässe.“ .

Landwirte hoffen auf Regen

Der erste Grasschnitt sei für die Bauern entscheidend, so Krawczyk. Bei dem geringen Wachstum bleibe da letztlich nicht ausreichend Heu oder Silage für die Rinder übrig. Bevor die Landwirte ihren Tierbestand verringern, was logische Folge geringer Erträge sei, will Krawczyk sein Glück bei der EU versuchen und erreichen, dass stillgelegte Flächen in Sachsen zu Futterflächen umgewidmet werden können. „Das würde für etwas Entspannung sorgen.“

Neben den Einbußen beim Futterschnitt befürchten die Landwirte auch Ernteausfälle, sollten die nächsten Wochen weiter trocken bleiben. Dringend Regen benötigten die im vergangenen Herbst in den Boden gebrachte Wintergerste, Raps und Weizen. Feuchtigkeit ist ferner nötig, um Mais, Rüben und Kartoffeln auszubringen.

Dürre lässt sich kaum durch Bewässerung ausgleichen

Jörg Holzmüller erinnert sich, dass er zuletzt im Frühjahr 2016 mit Gummistiefeln durch die Aronia-Anlagen in Coswig bei Dresden gestapft ist. In den vergangenen Jahren sei es gerade im Frühjahr hingegen zu trocken gewesen, erläuterte der Geschäftsführer von Aronia-Original. Auf der größten Aronia-Plantage Sachsens, wo die dunklen Beeren auf einer Fläche von rund 80 Hektar wachsen, hat es zuletzt vor vier Wochen geregnet. Das lasse sich auch kaum durch Bewässerung ausgleichen, so Holzmüller. Er rechnet daher für dieses Jahr mit Ernteverlusten auf den Feldern.

Landwirte leiden auch unter Corona

Bei René Heidig von der Agrar GbR Naundörfel bei Meißen läuft derzeit die Spargelernte auf Hochtouren. Neben dem weggebrochenen Absatz in den wegen der Corona-Krise geschlossenen Gaststätten sorgt ihn derzeit vor allem eines: das Wetter. Das Agrarunternehmen baut auch Weizen, Aronia-Beeren und Mais an. Er habe wenig Hoffnung, dass der jetzt in den Boden gebrachte Mais wachse. Der Winterweizen habe wegen der Trockenheit weniger Ähren gebildet. Heidig hofft wie die anderen Landwirte auf Regen. Der ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den nächsten Tagen bei Sonne und frühlingshaften Temperaturen allerdings nicht in Sicht.

Die Trockenheit lässt in Sachsen auch die Waldbrandgefahr weiter wachsen. Inzwischen wurde die Waldbrandgefahrenstufe in weiteren Gebieten des Freistaates auf die Stufe 5 (sehr hohe Gefahr) und somit die höchste Stufe heraufgesetzt. Dies betrifft nun einen breiten Streifen entlang der Landesgrenzen nach Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

Von Andreas Dunte und Christiane Raatz