Diese Umfrage wird PKW-Hersteller enttäuschen, die auf den großen Käuferansturm bei Elektro-Autos setzen. Eine aktuelle Umfrage des Automobilclubs „Mobil in Deutschland“ ergab: Die große Mehrheit ignoriert weiterhin die modernen Stromer. In der Online-Befragung hatte der Club gefragt: „Welchen Antrieb soll dein nächstes Auto haben?“ Über 18 000 Autofahrer und Autofahrerinnen haben abgestimmt und ihren Wunschantrieb für ihr neues Fahrzeug gewählt. Das Ergebnis des Votings ist eindeutig: Der Verbrenner liegt klar vorn. Dabei punktet überraschend stark der eigentlich in Misskredit geratene Diesel: 55,2 Prozent stimmten für den Selbstzünder, obwohl diese Antriebsart durch die Feinstaub- und Stickoxid-Debatte veraltet erscheint und Fahrverbote in mehreren deutschen Städten Diesel-Fahrer eher abschrecken dürfte. Weitere 43,2 Prozent wollen sich beim nächsten Auto für den Benziner entscheiden – und nur 1,6 Prozent für das Elektroauto.

Automobilclub fordert Kaufprämie auch für moderne Verbrenner

„Das Ergebnis ist erstaunlich, denn offensichtlich bewegt die versprochene Kauf-Prämie die deutschen Autofahrer nicht dazu, ihren Verbrenner gegen ein Elektrofahrzeug einzutauschen“, bewertet „ Mobil-in-Deutschland“-Präsident Ulrich Haberland das Umfrageergebnis. Im Osten läge der Anteil der potenziellen Dieselkäufer sogar noch etwas höher als im Westen, so Haberland weiter. Sinnvoller wäre es aus seiner Sicht gewesen, auch eine Kaufprämie für Verbrennermotoren der neuesten Generationen zu beschließen. So habe sein Verein vor der Verabschiedung des milliardenschweren Konjunkturpakets eine Prämie von 3000 Euro für Verbrenner mit Euro 6 Norm gefordert.

Trotz der Umweltprämie von 6000 Euro für Elektroautos stehen laut Umfrage von „Mobil in Deutschland“ die Verbrenner in der Gunst der Autokäufer weiter ganz vorn. Quelle: Mobil in Deutschland e.V.

Clubpräsident Haberland : Rechnung ohne den Wirt gemacht

„Die Rechnung wurde ganz eindeutig ohne den Wirt gemacht: Den Autofahrer“, kritisiert Haberland. „Wie billig muss heutzutage ein Ladenhüter werden, um einen potenziellen kaufbegeisterten Kunden zu finden?“ Elektromobilität habe durchaus seine Berechtigung, den wolle sein Automobilclub auch nicht in Frage stellen. „Aber bisher ist es eben nur ein Nischenprodukt und nicht massentauglich, auch wenn es die Bundesregierung gerne anders hätte. Wir müssen weiterhin technikoffen denken, jedem Antrieb seine Berechtigung einräumen, aber am Ende den Käufern und Autofahrern die Entscheidung selbst überlassen“, so Haberland.

FDP-Anfrage zu Diesel-Fahrverboten

Für weiteren Diskussionsstoff sorgt der Umstand, dass in den Wochen des Corona-Lockdowns und des damit verbundenen geringeren Verkehrsaufkommens die Luftbelastung mit giftigem Stickstoffdioxid in einigen Städten kaum oder gar nicht zurückgegangen ist. Die FDP-Bundestagsfraktion wollte in einer Anfrage an die Bundesregierung wissen, ob deshalb die bestehenden Regelungen überarbeitet würden, auf denen die Fahrverbote für ältere Diesel basieren. Die Antwort darauf lautet kurz gefasst: Nein!

Luftbelastung durch „meteorologische Effekte“?

Die „Welt“ zitiert aus der Antwort des Bundesumweltministeriums, dass „kein Änderungsbedarf an den geltenden Regelungen zur Luftqualität in Städten besteht.“ Zwar müssten die Stickoxid-Werte bei geringerem Verkehrsaufkommen sinken. „Meteorologische Effekte können die Auswirkung dieser Emissionsminderung jedoch überlagern“, heißt es. Der verkehrspolitische Sprecher der FDP, Oliver Luksic, forderte laut „Welt“ dennoch eine Aussetzung aller Fahrverbote. „Obwohl die Corona-Krise die Relevanz des Verkehrs auf die Messwerte infrage stellt, hält man im Umweltministerium eisern daran fest“, kritisierte er.

