Twitter wird Elon Musks teuerstes Spielzeug

Er kann auch schweigen. Elon Musk, der Dampfplauderer. Der freie Radikale, der Gedanken notfalls auch mitten in der Nacht und in zweifelhaftem Bewusstseinszustand hinauspustet, wenn er den Drang dazu verspürt. Aber doch, er kann: Zwei Monate lang drang nicht nach außen, dass Investmentbanken in seinem Auftrag Twitter-Aktien kauften.

Vom 31. Januar bis zum 1. April sammelten sie praktisch jeden Tag an der Börse Papiere ein. Mal ein paar Hunderttausend, mal zwei Millionen, bis 73.115.038 Aktien im Wert von knapp 3 Milliarden Dollar beisammen waren – und Elon Musk rund 9 Prozent seines Lieblingsspielzeugs gehörten. Man kann es in einer Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht von Anfang April nachlesen – möglicherweise zu spät, Klagen werden schon geprüft.

Doch das irritiert einen wie Musk nicht. Er schob einfach ein Kauf­ange­bot über 44 Milliarden Dollar für alle Aktien nach, und drei Wochen später ist er nun fast am Ziel: Die Twitter-Führung hat ihren Widerstand aufgegeben und empfiehlt den Aktionären den Verkauf ihrer Anteile an Musk. Dem reichsten Mann der Welt soll bald einer ihrer wichtigsten Nachrichtenkanäle gehören.

Seine Twitter-Pläne gehören zu den wenigen Dingen, die Musk nicht getwittert hat. Sonst scheint die Plattform sein Wohnzimmer zu sein. Mal verbreitet er Offizielles zu seinen Unternehmen, eine Neuerung in den Tesla-Autos oder noch lieber einen Raketenstart seiner Raumfahrtfirma SpaceX. Manchmal will er Grundsätzliches loswerden und manchmal einfach wirres Zeug.

And be my love in the rain — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

Persönlich, spontan, streitlustig

Was im Deutschen etwas hilflos als Kurznachrichtendienst beschrieben wird, ist dem 50-Jährigen Lebensstil: Höchstpersönlich, spontan, streitlustig und nicht immer geschmackssicher schickt er seine Twitter-Botschaften mit maximal 280 Zeichen hinaus. Sie landen direkt auf knapp 85 Millionen Smartphones in aller Welt, was den Milliardär unter die zehn wichtigsten Twitterer bringt – hinter Barack Obama und einigen Showgrößen.

Der ehemalige US-Präsident twitterte vor einigen Tagen aus Stanford. Er hielt dort einen Vortrag über Herausforderungen der Demokratie im Digitalzeitalter und die Macht von Internetplattformen. „Mit dieser Macht ist Verantwortung verbunden“, sagte Obama, „und der Bedarf für demokratische Aufsicht.“

I was at @Stanford with the @ObamaFoundation to talk about the rise of disinformation around the world and the threat it poses to democracy. We all have a role to play here, so let’s get to work. pic.twitter.com/IO6oi5CdQs — Barack Obama (@BarackObama) April 22, 2022

Er wird wohl auch an Musk gedacht haben. Der will bei Twitter ausdrücklich weniger Aufsicht und wirft der aktuellen Führung vor, mit ihren Kontrollversuchen die Meinungsfreiheit einzuschränken. Dazu gehört auch die Sperrung des Ex-Präsidenten Donald Trump, die unter dem neuen Eigentümer wohl aufgehoben würde. „Freie Rede ist der Grundstein einer funktionierenden Demokratie“, schrieb Musk am Montagabend. „Und Twitter ist der digitale Dorfplatz, wo die zentralen Zukunftsfragen der Menschheit debattiert werden.“

Das tut die Fangemeinde ausgiebig. Manche drohen mit dem Abschied von der Plattform, wenn sie zur Privatsache des reichsten Mannes der Welt werden sollte. Mindestens genauso viele machen sich darüber lustig und fragen, wo die Angst vor freier Rede herkomme. Andere erinnern Musk daran, dass er vor ein paar Monaten noch Milliarden zur Bekämpfung des Hungers bereitstellen wollte – da sei wohl was dazwischengekommen. Gern genutzt ist auch der Kalauer, dass niemand Twitter kaufen müsse – man könne es doch kostenlos herunterladen. Dazwischen finden ein paar Corona-Leugner ihren Winkel, und manche arbeiten sich am Kapitalismus ab, in dem Milliardäre Spielzeuge kaufen.

Für 44 Milliarden Dollar: Elon Musk übernimmt Twitter

Bei Elon Musk sieht es immer wie Spiel aus. Eine Sinnestäuschung, die Auto- und Raumfahrtindustrie schon teuer zu stehen gekommen ist. Jahrelang galt ihnen der gebürtige Südafrikaner als bastelnder Wirrkopf. Reich geworden als Mitgründer des Bezahldienstes Paypal und dann irgendwie abgedreht – bis Tesla das Model S brachte. „Die können schon Autos bauen“, grummelte der damalige VW-Chef Martin Winterkorn, als das erste ernst zu nehmende Elektroauto 2015 auf der Internationalen Automobilausstellung IAA stand. Ähnlich ging es dem Airbus-Kollegen Tom Enders, als Musk mit SpaceX mehr oder weniger die private Raumfahrt erfand.

Die langweilige Company

Inzwischen sind beide Unternehmen etabliert. SpaceX fliegt im Auftrag der Nasa, und Tesla gehört zu den profitabelsten Autoherstellern der Welt. So muss man wohl auch die Boring Company ernst nehmen. Die Firma, die Musk nach der Langeweile benannt hat, entwickelt ein superschnelles Transportsystem, eine Art Rohrpost für Menschen.

Der heutige VW-Chef Herbert Diess macht kein Hehl aus seiner Faszination für den Mann, der in der Wirtschaft die Verhältnisse zum Tanzen bringt. In den klassischen Industrien haben jahrzehntelang die Optimierer regiert. Es ging um Mikrometer bei der Passform von Blechen, Schrittzahlen der Werker am Band, Cent-Beträge beim Materialeinkauf, die Stelle hinterm Komma beim Marktanteil. War das alles ausgereizt, baute man Unternehmen um: Hier etwas verkaufen, dort etwas integrieren.

Musk und andere fielen mit der Digitalisierung in diese Welt ein. Technologische Revolutionen eröffnen neue Wege, und es ist wohl kein Zufall, dass sich Typen und Strukturen manchmal ähneln. In einer anderen technologischen Revolution wurden John Rockefeller und sein Unternehmen Standard Oil groß und zeitweise übermächtig. Randolph Hearst baute Anfang des 20. Jahrhunderts ein Medienimperium, in dem er weit mehr war als nur Manager. Später kam Howard Hughes: Millionenerbe, Filmer, Flugzeugbauer und in jedem Fall Exzentriker.

Tesla: Erstmals über eine Milliarde Quartalsgewinn

Man fand im Japanischen den Begriff Tycoon für diese Leute: großer Gebieter. Zwischendurch hatten sie für einige Jahrzehnte Pause, denn in bestehenden Unternehmen wächst dieser Typus selten heran. Wer sich zum Höchsten berufen fühlt, wird vom Chef selten befördert.

Rückkehr der Tycoons

Doch die neue Gründerzeit hat die Tycoons zurückgebracht. Bill Gates mit Microsoft, Steve Jobs mit Apple, später Mark Zuckerberg mit Facebook, Jeff Bezos mit Amazon – „große Gebieter“ in Unternehmen, die selbst immer größer wurden.

Und wie vor 100 Jahren wächst mit ihrer Macht das Unwohlsein. Kartellrechtler lesen heute die Geschichte der Standard-Oil-Zerschlagung, bevor sie sich mit Amazon, dem Facebook-Konzern Meta oder der Google-Holding Alphabet befassen. In den USA und Europa wird heftig daran gearbeitet, die Macht der neuen Internetriesen einzugrenzen.

Doch ausgerechnet am schillerndsten der Tycoons könnten diese Maßnahmen vorbeigehen. Denn Musk zieht zwar an vielen Strippen – aber sie haben bisher wenig miteinander zu tun. Seine Autos laufen unabhängig von der Raumfahrt, Twitter scheint ihm eher Hobby als Geschäft zu sein. Sein Einfluss ist so vielfältig wie seine Interessen – aber genauso schwer zu fassen.

Den Investoren am Finanzmarkt macht das eher Sorgen, denn von einer geschäftlichen Strategie für Twitter hat der wohl künftige Eigentümer bisher wenig erkennen lassen. Das dürfte die meisten auch dazu bringen, ihre Twitter-Aktien tatsächlich zu verkaufen: An einem Unternehmen, das Spielball eines launischen Alleinherrschers ist, möchte niemand beteiligt sein.

So hat Musk gute Chancen, alle Twitter-Aktien einzusammeln, das Unternehmen von der Börse zu nehmen und allein zu regieren. Dann, so meint er, werden keine besorgten Investoren mehr auf Umgangsregeln im Netz bestehen. Finden müsste Musk dann allerdings ein Geschäftsmodell, das die Verluste deckt. Und die Zinskosten, die sein Kredit zur Finanzierung des Kaufs verursacht. Denn das ist neu für den Multiunternehmer: Für diesen Deal werfen ihm nicht andere Investoren das Geld hinterher. Er muss es allein machen. Und genau das will er.

