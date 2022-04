US-Behörden: Wenn das deutsche Finanzamt plötzlich ganz sympathisch wirkt

Washington

Amerika gilt als Land der großen Freiheit. Aber ein paar Regeln sollte man unbedingt beachten. So empfiehlt es sich weder an einem Hydranten zu parken, noch mit einer Flasche Bier am Strand zu flanieren. Vor allem aber sollte man sich nicht mit dem Internal Revenue Service (IRS) anlegen. Die strengen US-Finanzämter verstehen nämlich gar keinen Spaß.

Entsprechend groß war der Schock, als neulich ein Brief vom IRS bei mir im Kasten steckte. „Wir haben Ihre Steuererklärung für 2019 noch nicht bekommen“, stand darin vorwurfsvoll. Kurz zweifelte ich an mir selbst. Aber die Steuerberaterin bestätigte entschieden, dass die Unterlagen pünktlich im März 2020 elektronisch eingereicht wurden. Von Protest riet sie trotzdem ab: „Am besten, Sie drucken einfach alles aus und schicken es noch mal per Post.“

„Beim IRS geht es drunter und drüber“

Zwölf Dollar Porto kostete das 60 Seiten dicke Einschreiben an die IRS-Zentrale in Kansas City. Statt einer Antwort kam wenig später ein weiterer Brief. Diesmal sollte ich schleunigst 4900 Dollar Steuern für 2021 nachzahlen. Tatsächlich ist die Erklärung für das vergangene Jahr zwar abgegeben, aber noch gar nicht bearbeitet - genauso wenig wie jene für 2020 und 2019. „Wahrscheinlich haben die vor lauter Corona-Chaos Ihre Vorauszahlungen nicht berücksichtigt“, erklärte die Beraterin und warnte: „Zahlen Sie bloß nicht nochmal!“

Seither schlafe ich schlecht. Immerhin könnte unser Häuschen jederzeit vom FBI gestürmt werden. Aufklären lässt sich die Sache kaum. Über Jahrzehnte wurden die US-Finanzämter kaputtgespart. Sie sind chronisch unterbesetzt und anachronistisch ausgestattet. Nur jeder fünfte Anrufer schafft es laut offizieller Statistik überhaupt zu einem Sachbearbeiter durchzudringen. Vor den Beamten türmt sich ein Rückstau von 20 Millionen unbearbeiteten Erklärungen - darunter auch meine.

„Beim IRS geht es drunter und drüber“, sagt die Steuerberaterin. Sie klingt fatalistisch. Immerhin sichert es ihren Job.

Karl Doemens ist USA-Korrespondent des RND. Was die größte Volkswirtschaft der Welt antreibt, erklärt er in der Kolumne „Weltwirtschaft“ immer mittwochs – im wöchentlichen Wechsel mit seinen Kolleginnen und Kollegen in China, Großbritannien, Russland und Osteuropa.

Von Karl Doemens/RND