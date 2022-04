In Kriegszeiten sind Werte wichtiger als Profit. Aus dem Mund einer Unternehmerin klingt das erstmal mehr nach Phrase als nach Überzeugung. Aber die Praxis zeigt, dass viele Verantwortliche in den Unternehmen dieser Maxime folgen. Bis auf wenige Ausnahmen hat die Wirtschaft konsequent auf den Angriffskrieg von Putin reagiert und ihre Geschäftstätigkeiten so weit wie möglich reduziert.

Das fordert übrigens auch die Gesellschaft mehrheitlich ein. Während die Bevölkerung sonst gespalten war, ob Unternehmen sich gesellschaftspolitisch äußern sollen, ist das jetzt anders.

61 Prozent der Deutschen finden es richtig, wenn ein Unternehmen aufgrund des russischen Kriegs in der Ukraine eine Haltung dazu einnimmt. Insbesondere der Rückzug aus dem russischen Markt wird von Verbrauchern als richtiger Schritt gewertet: Das befürworten 78 Prozent.

Nicht alles darf Schwarz-Weiß-Denken sein

Aber auch das ist wichtig: Man darf nicht in ein Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Nur weil eine Firma weiterhin in Russland aktiv ist, gehört sie nicht automatisch an den Pranger gestellt. Ein gutes Beispiel dafür ist der Fall eines schwäbischen Schoko-Herstellers. Er wird massiv kritisiert, weil er weiter Waren nach Russland liefert.

Aber der dort erzielte Gewinn soll gespendet werden und gleichzeitig behalten Kakaobauern aus Entwicklungsländern ihre Lebensgrundlage. Aus meiner Sicht ein verantwortungsvoller Mittelweg, der aber vor allem im Netz für große Empörung sorgt. Zu Recht kann man dagegen kritisieren, wenn Unternehmen den Krieg für Marketingaktionen nutzen ohne Taten folgen zu lassen. Das ist aber erfreulicherweise die Ausnahme.

Denn insgesamt zeigt sich gerade eindrücklich, dass Haltung und Werte über den Profiten stehen – mehr als in normalen Zeiten. Die Wirtschaft wird oft zurecht kritisiert. Aber in der aktuellen Krise wird sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht.

Janina Mütze ist Mitgründerin und Geschäftsführerin des digitalen Markt- und Meinungsforschungs­unternehmens Civey. Sie schreibt an dieser Stelle im wöchentlichen Wechsel über Transformation, Digitalisierung und den weiblichen Blick auf die Wirtschaft.

