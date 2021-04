Urlaub trotz Lockdown: Sylt nimmt an Tourismus-Modellregion teil

Sylt

Die Gemeinde Sylt wird am Tourismus-Modellprojekt Nordfriesland teilnehmen. Das hatten die stimmberechtigten Mitglieder auf der Gemeindevertretersitzung in Westerland am Donnerstagabend beschlossen. 20 stimmten dafür, sieben dagegen und zwei enthielten sich.

Das Modellprojekt war auf der Nordseeinsel in den vergangenen zwei Wochen teils hitzig diskutiert worden. Sylt hatte beim Land zunächst eine eigene Bewerbung eingereicht, um den regionalen und infrastrukturellen Besonderheiten, wie zum Beispiel der Marschbahnstrecke, gezielt Rechnung zu tragen. Dieser Antrag wurde zurückgenommen. Daher mussten die Verantwortlichen nun entscheiden, ob sie bei der Modellregion auf Grundlage des Kreiskonzeptes dabei sein wollen.

Vier Tourismus-Modellregionen in Schleswig-Holstein

Die Amtsgemeinden der Insel - List, Kampen, Hörnum und Wenningstedt-Braderup - hatten sich bereits vor der Gemeinde Sylt für eine Teilnahme am Modell Nordfrieslands ausgesprochen. Zur Gemeinde Sylt gehören die Orte Westerland, Tinnum, Keitum, Archsum, Morsum, Rantum und Munkmarsch. Das Modellprojekt auf Sylt startet am 1. Mai und ist zunächst bis zum 31. Mai vorgesehen.

In vier Modellregionen in Schleswig-Holstein sollen die Tourismusbetriebe eine schrittweise Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen erproben: in Nordfriesland, an der Lübecker Bucht, in der Region Eckernförde und in Büsum.

Tourismus-Modellprojekt an Lübecker Bucht jäh unterbrochen

An der Lübecker Bucht wurde das Modellprojekt jedoch jäh unterbrochen und auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Corona-Zahlen sind einfach zu hoch. Damit müssen in den teilnehmenden Gemeinden Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt zum wiederholten Male gebuchte Zimmer und Tische storniert werden. Frust und Enttäuschung sind groß.

Von RND/dpa