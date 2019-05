150 Euro in der ostdeutschen Landwirtschaft, fast 2500 Euro in der westdeutschen Kunststoffindustrie – die Höhe des Urlaubsgeldes von Tarifbeschäftigten variiert stark. Eine Übersicht über die Branchen, in denen Arbeitnehmer die höchsten – und niedrigsten – Sonderzahlungen bekommen.