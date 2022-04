Das bunte Osterei könnte in diesem Jahr teurer werden als in den Vorjahren. Gleichzeitig müssen sich die Verbraucher aber keine Sorgen wegen leerer Eier-Regale in den Supermärkten machen, sagt Margit Beck von der Marktinfo Eier & Geflügel. Teuerungen kämen demnach durch höhere Erzeugungskosten zustande - und durch das Verbot, männliche Küken zu töten.