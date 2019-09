Karbach

Aus der Geflügelzucht ist das Problem bekannt: Die Hähne gelten unter vielen Erzeugern als überflüssig, weil sie keine Eier legen. Sie trotzdem durchzufüttern, beschert Landwirten vor allem Mehrkosten - weshalb viele auf das Kükentöten - oder schreddern - zurückgreifen. Zwar sucht die Branche nach "praxistauglichen Alternativen", doch absehbar sind die nicht.

"Ziegenböcke kann man nicht melken." Bernd Merscher fängt ganz vorne an, wenn man ihn fragt, was Züchter wie er eigentlich mit den Böcken anstellen. Und er lacht auf die Frage, ob die armen männlichen Ziegen nutzlos neben den wertvollen weiblichen herlaufen und einfach nur fürchterlich stinken. Merscher hat einen Ziegenhof im rheinland-pfälzischen Karbach und ist Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Ziegenzüchter. Und er besitzt etwas Seltenes: eine Fleischziegenherde. Merscher weiß, was man mit den Böcken machen könnte.

Nachfrage nach Ziegenfleisch steigt

Auf der Hand liegt, was die weiblichen Tiere leisten: Der Käse aus ihrer Milch wird immer beliebter. Zahlen zu den Absatzmengen sind allerdings rar. Im Abschlussbericht einer Systemanalyse der Schaf- und Ziegenmilchproduktion in Deutschland, die das Bundeslandwirtschaftsministerium von 2014 bis 2017 gefördert hat, ist von "seit Jahren steigender Beliebtheit" die Rede. Konkrete Zahlen sind nur zur Nachfrageänderung von 2014 bis 2015 zu finden: Sie stieg von 12 900 auf 13 300 Tonnen. Aber alle Experten bestätigen, dass die Nachfrage in den vergangenen Jahren zugenommen habe.

Lars Rehmann spricht von Käse wie von einer Droge: "Man steigt ja meist mit Frischkäse ein, dann kommt Rahm und dann wird es immer würziger". Als "Einstiegskäse" eigne sich ein milder. Besonders gut beobachten könne man die Käsetheorie bei Ziegenkäse. Der hat das Image, besonders streng zu schmecken, und ist daher eher etwas für - um im Bild zu bleiben - Junkies. Rehmann arbeitet für die Käserei Altenburger Land im thüringischen Lumpzig, die den Grünen Altenburger Ziegenkäse herstellt und damit wirbt, eine besonders milde Variante zu produzieren.

Der Markt für Ziegenkäse wächst. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Schuld am strengen Ziegenkäsegeschmack sei der Bock, erklärt Rehmann. Denn der Bock stinkt und hat den Ziegenprodukten, vom Käse bis zum Fleisch, zu ihrem strengen Image verholfen. Aus einem simplen Grund sei die Nachfrage nach Ziegenkäse in den vergangenen Jahren stark gestiegen, sagt er. Früher seien Milchziegen und die stinkenden Böcke zusammen gehalten worden. Und allein das habe ausgereicht, damit die Milch der Ziege den Geschmack des Bockes annehme. Heute hielten Bauern die männlichen und weiblichen Tiere in der Regel getrennt, was den Käse milder und massentauglicher gemacht habe.

Also ist der Bock das Pendant zum Männlichen Küken bei der Geflügelzucht?

Ein bisschen klingt es jedenfalls so, wenn man den Abschlussbericht der Marktanalyse liest. Immer wieder ist von einem Dilemma die Rede: "zu viele männliche Kitze". Als eine "drängende Herausforderung" bezeichnet der Bericht "das wachsende Angebot an männlichen Schlachtkitzen. Und doch taucht das Wort Schreddern nicht auf. Stattdessen die Devise: "Hier müssen Vermarktungsoptionen geschaffen werden".

Auch darüber kann Ziegenzüchter Bernd Merscher nur lachen. "Es gibt einen hervorragenden Markt für Ziegenfleisch", sagt Merscher. Er hat 350 Tiere in seiner Herde. "Wir verkaufen alles an privat oder an gehobene Gastronomie. Da ist der Markt einfach vorhanden." Vor allem die jungen Ziegen, weibliche und männliche, seien eine Delikatesse. Sie schmeckten gar nicht streng, wenn sie jung genug seien. Je jünger der Bock oder die Ziege, umso weniger streng der Geschmack.

Hoffen auf die Feinschmecker

Merscher und seine Fleischziegenherde sind aber eher die Ausnahme, sagt auch Anna Kirchner vom Deutschen Tierschutzbund. " Ziegenfleisch ist nach wie vor in Deutschland eine eher seltene Spezialität und hat ein verkaufshemmendes Image: streng, zäh, Bockgeschmack", erklärt sie.

Bei Züchter Bernd Merscher landen die Ziegen am Ende auf dem Teller von Feinschmeckern. Quelle: Thomas Frey/dpa

Ob Fleisch- oder Milchziegenherde: Böcke werden gegessen. Merscher spricht von einem großen gastronomischen Markt. Kirchner bestätigt das, auch wenn sie den Markt als schwierig bezeichnet. Aber auch Tierfutter enthalte Ziegenfleisch, sagt sie. Vor allem in Dosenfutter für Heimtiere wie Katzen oder Hunde sei Ziegenfleisch enthalten. Aus Sicht des Tierschutzverbands eine schwierige Verwendungsart, weil es eigentlich zu wertvoll dafür sei.

Ziegen haben weniger Nachwuchs

2016 gab es laut Kirchner in Deutschland knapp 140 000 Ziegen in rund 9800 landwirtschaftlichen Betrieben. Rund 60 Prozent waren weiblich. Mehr als die Hälfte der nicht zur Nachzucht benötigten weiblichen und männlichen Kitze würden vor dem sechsten Lebensmonat geschlachtet.

Ein großer Vorteil der Ziege mindert aber das Bockproblem: Während bei der Hühnerzucht stets auch männliche Küken schlüpfen, hat eine Ziege seltener Nachwuchs. Denn sie gibt auch dann Milch, wenn sie gerade kein Kitz hat. Man könne sie jahrelang melken, wenn sie einmal Nachwuchs bekommen habe, erklärt Merscher. "Diese großen Betriebe, die melken die Ziege fünf, sechs Jahre, ohne dass sie zwischendurch ein Lamm bekommt." Und kleine Böcke, die gar nicht erst geboren werden, müssen auch nicht in den Schredder.

RND/dpa/hö