Welche Folgen hat Corona für die Ausbildung in der Region Leipzig?

Leipzig

Auch wenn viele Branchen leiden: Die Corona-Pandemie hinterlässt zumindest in der Ausbildung von Fachkräften weniger Bremsspuren als befürchtet. Das zeigen aktuelle Zahlen der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig (IHK) sowie der Handwerkskammer zu Leipzig (HWK).

IHK: Betriebe wollen Ausbildungsverhältnisse sichern

Die IHK verzeichnet zum 30. April einen Zuwachs um vier Prozent auf 873 neue Lehrverträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allerdings ist die Entwicklung je nach Branche unterschiedlich. Während der stark betroffene Beherbergungs- und Gastronomiebereich in der Region Leipzig Rückgänge um 18 Prozent verzeichnet, nimmt die Zahl der Ausbildungsverhältnisse im Handel um zwölf Prozent zu. Beeindruckend sei, wie unter den derzeitigen Bedingungen alles dafür getan wird, gerade Ausbildungsverhältnisse zu sichern, teilt die Kammer mit.

HWK: Bereitschaft ist ungebrochen

Aus Sicht von Volker Lux hat auch das Handwerk die Pandemie bei der Lehrlingsausbildung bislang gut bewältigt. Zum einen seien sowohl die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe als auch die Bewerberzahl ungebrochen hoch, sagt der HWK-Hauptgeschäftsführer. Zum anderen ist Lux auch mit der Zahl der abgeschlossenen Lehrverträge zufrieden. Die liegt bis Ende April mit 279 zwar sieben Prozent unter dem Vorjahreswert. Für den Beginn im August würden sich aber erfahrungsgemäß viele Betriebe in den kommenden Wochen verstärkt auf die Suche begeben. Der Landkreis Nordsachsen läuft übrigens gegen den Trend: Hier gibt es sogar einen zweistelligen Zuwachs bei den neuen Verträgen.

Sommerkurse sollen Schul-Ausfälle abfedern

Oberstes Ziel der Kammer: Es sollen keine Gesellenprüfungen ausfallen. „In unserem Bildungs- und Technologiezentrum in Borsdorf laufen gerade Abschluss-Prüfungen im Akkord“, erklärt Lux. Alles sei durch umfangreiche Tests abgesichert. Ausgefallenen Berufsschulunterricht sieht Lux nicht als unlösbares Problem. Denn durch das duale Ausbildungssystem würden die Azubis ja immer auch in ihrem Unternehmen etwas lernen. Die HWK bereitet für den Sommer außerdem Kurse in Naturwissenschaften vor, in denen versäumter Stoff aufgeholt werden kann. „Der Handwerksberuf ist auch in der Pandemie krisensicher, weil meistens weiter gearbeitet werden konnte“, gibt sich Lux optimistisch. Angehende Fachkräfte in den Bereichen Friseur und Kosmetik hätten trotz Pandemie in ihren Betrieben an Modellen weiter ausgebildet werden können.

Wenn alles klappt, verhilft die Pandemie Angelo Bauriedl am Ende zu einer Doppel-Qualifikation. Der Auszubildende in der in der World-of-Pizza-Filiale in Leipzig-Paunsdorf. Quelle: André Kempner

Pandemie zündet Motivations-Turbo

Die Auszubildenden selbst kommen offenbar überwiegend gut durch die Krise – aber natürlich kommt es auch hier auf die Branche an. Lieferdienste haben während der Pandemie deutlich zugelegt – so stand auch die Lehre für Angelo Bauriedl unter einem guten Stern. Der 22-Jährige ist seit einigen Monaten ausgebildete Fachkraft im Gastgewerbe. Dann hat er den Turbo eingelegt und gleich noch eine weitere Ausbildung drangehängt – die zum Fachmann für Systemgastronomie bei „World of Pizza“. Gerade hat er seine Abschluss-Prüfungen geschrieben. Die baldige Doppelqualifikation ist am Ende eine Folge der Pandemie: Der motivierte junge Mann fühlte sich wegen fehlender Möglichkeiten in der Freizeit unausgeglichen und hat seine ganze Kraft in die weitere Qualifikation gesteckt. Ausfälle in der Berufsschule sieht Angelo Bauriedl nicht als großes Problem an: Er sieht sich ein Stück weit als Autodidakt.

Ingo Graupner vom Autohaus Graupner in Brandis mit seinem Auszubildenden Danny Thum in der Werkstatt (von links). Quelle: Thomas Kube

Austausch mit Lehrern wird immer besser

Für Danny Thum hat die Pandemie die Vorteile des Dualen Ausbildungssystems deutlich gemacht. Denn im betrieblich-praktischen Lehrbereich gab es keinen Abbruch, erzählt der Kfz-Mechatroniker-Auszubildende im zweiten Lehrjahr. Der 34-Jährige schätzt es, dass er die fachliche Kompetenz direkt und quasi ständig im Autohaus Graupner in Brandis abrufen kann, wenn es mal Fragen gibt. Ansonsten läuft es nach den üblichen Startproblemen, die alle Schulen hatten, auch in der Berufsschule ganz ordentlich, meint Danny Thum. „Der direkte Austausch mit den Fachlehrern hat immer besser funktioniert.“

Von Björn Meine