Frankfurt am Main

Die Frequenz der Vorwarnungen erhöht sich auffällig. Zunächst am Dienstag die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: „Wir arbeiten an zusätzlichen Sanktionen – inklusive bei Öl-Importen.“ Am Mittwoch dann sagte EU-Ratspräsident Charles Michel, die Europäische Union müsse wahrscheinlich Öl- und Gas-Sanktionen gegen Moskau „früher oder später“ in Kraft setzen.

Die Einschränkung die Michel noch macht, dürfte eine rein rhetorische Floskel sein. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) arbeiten Krisenstäbe in Brüssel und auch im Bundeswirtschaftsministerium daran, ein Öl-Embargo so schnell wie möglich umzusetzen.

Spekulationen kursieren, dass es spätestens Mitte des Jahres soweit sein könnte. Auch CDU-Chef Friedrich Merz deutete dies am Mittwochmorgen in einem Interview mit dem Deutschlandfunk an.

Ausstieg aus russischem Öl erst zum Jahresende

Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Fuels und Energie (EN2X), sagte dem RND: „Die hiesigen Mineralölgesellschaften haben sowohl die Importe an Rohöl als auch an Diesel aus Russland seit Beginn des Ukrainekriegs deutlich reduziert und stattdessen verstärkt Rohöle und Mineralölprodukte aus anderen Ölförderländern importiert.“

Allerdings nennt Küchen immer noch das Jahresende als den Zeitpunkt, da der komplette Ausstieg aus Russland-Importen erreicht sein soll. Fest steht laut Wirtschaftsministerium, dass der Anteil russischen Öls „absehbar“ von 35 Prozent auf etwa 25 Prozent sinkt – wegen neuer Lieferverträge.

Historisch bedingt gibt es zwei Versorgungssysteme für Raffinerien, die nicht miteinander verbunden sind. Das eine im Westen, das andere im Osten, das auf die Zeiten der DDR zurückgeht.

Etwa ein Drittel der russischen Öl-Importe fließt mittels Öltankern und Pipelines in die Raffinerien im Westen. Hier sei der Ersatz russischen Rohöls aufwendig, „aber mittelfristig möglich“, so Küchen. Er ergänzt: „Viele Lieferverträge laufen zum Jahresende aus, die Unternehmen sind vertraglich also noch teilweise gebunden.“

Bei Embargo braucht Deutschlands Osten den Westen

Für die beiden ostdeutschen Raffinerien, die ausschließlich auf dem Landweg versorgt werden, sei der Aufwand größer. „Hier suchen wir zusammen mit der Politik intensiv nach Lösungen. Auf jeden Fall werden zusätzliche Importe an Mineralölprodukten und mehr Inlandstransporte erforderlich“, sagte der EN2X-Chef.

In Leuna (Sachsen-Anhalt) und Schwedt (Brandenburg) befinden sich die zweit- und die drittgrößte Raffinerie hierzulande. Die Anlagen in Leuna gehören dem französischen Öl-Multi Total, der angekündigt hat, seine Russland-Importe rasch zu reduzieren.

Der Knackpunkt ist die Raffinerie in Schwedt, die komplett von Erdöl aus Sibirien abhängig ist. Als Alternative könnte der Rohstoff per Tanker und über die Häfen in Rostock und Danzig kommen. Insgesamt kann nach Angaben von Branchenkennern damit aber nicht der gesamte Bedarf der beiden Standorte gedeckt werden, sondern nur etwa 50 Prozent.

Das könnte bei einem baldigen Embargo dazu führen, dass die Produktion in Schwedt reduziert oder sogar komplett gestoppt werden muss. Dies würde dann darauf hinaus laufen, dass größere Regionen im Osten der Republik mit Sprit und Heizöl versorgt werden müssten, die vor allem aus Raffinerien im Westen kommen.

Bald auch Raffinerien in Deutschland unter Treuhänderschaft?

Hinzu kommt, dass die Betreibergesellschaft in Schwedt, die Firma PCK, vom russischen Öl-Riesen Rosneft kontrolliert wird. Immer lauter werden die Stimmen, die fordern, dass der deutsche Staat hier die Kontrolle übernimmt. Zuletzt geäußert von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD).

Als Vorbild wird hierbei das Manöver beim Gasunternehmen Gazprom Germania von mehreren Seiten ist Spiel gebracht: Habeck hatte die Firma am Montag unter die Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur gestellt.

Bundesregierung übernimmt Kontrolle bei Gazprom Germania

Klaus Müller, Chef der Netzagentur, hat jedoch in einem Interview mit dem Handelsblatt eine Treuhandlösung für PCK bereits ausgeschlossen. Habeck lässt indes derzeit prüfen, was geht. Er sagte am Mittwoch: Das Geschäftsmodell in Schwedt sei, russisches Öl zu raffinieren. Insofern seien die Möglichkeiten, die Raffinerie in ein alternatives Versorgungszenario einzubauen, wichtig, um die nächsten Schritte möglich zu machen.

Mehr Importe aus anderen Ländern und Fahrverbote

Wie ein auch kurzfristiger Öl-Lieferstopp für die gesamte EU umsetzbar wäre, hat die Brüsseler Denkfabrik Bruegel durchgespielt. Die Kernpunkte: Staatliche strategische Ölreserven und Bestände in der Industrie in den OECD-Ländern, insgesamt 4,5 Milliarden Fass (159 Liter), müssten aktiviert werden.

Hinzu kommen müsse eine stärkere Förderung in den Industriestaaten, vor allem in den USA. Auch mehr irakisches und iranischen Öl wäre hilfreich, da es dem russischen ähnlich ist und deshalb unter anderem in den ostdeutschen Raffinerien eingesetzt werden kann.

Um russische Importe von Diesel und Heizöl zu ersetzen, müsste die Auslastung der Verarbeitungsanlagen in der gesamten EU bis fast auf 100 Prozent gesteigert werden. Einhergehen müsse all dies mit einer Reduzierung der Nachfrage um etwa zehn Prozent. Vor allem im Verkehr sei einiges möglich – durch mehr ÖPNV und eventuell auch durch Fahrverbote an bestimmten Tagen.

Von der Leyen betonte derweil am Mittwoch erneut: „Jetzt müssen wir uns Öl anschauen und die Einnahmen, die Russland aus fossilen Brennstoffen bezieht.“ Im vorigen Jahr waren es laut Bruegel 88 Milliarden Euro aus der EU und Großbritannien.

Von Frank-Thomas Wenzel/RND