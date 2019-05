Leipzig

Die Beschäftigten am Amazon-Standort Leipzig haben erneut einen mehrtägigen Streik begonnen. Am Donnerstagmorgen gingen rund 80 Mitarbeiter aus der Nachtschicht in den Ausstand, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi, Jörg Lauenroth-Mago, sagte.

Im Laufe des Tages sollen sich bis zu 400 Teilnehmer am Streik beteiligen. Auch an den Amazon-Standorten Rheinberg, Werne (beide Nordrhein-Westfalen), Bad Hersfeld ( Hessen) und Koblenz ( Rheinland-Pfalz) sollen Mitarbeiter in den Ausstand gehen. Verdi ruft bis Samstag zum Streik auf.

Streiks seit sechs Jahren

Die Gewerkschaft versucht seit rund sechs Jahren, Tarifverhandlungen beim US-Versandriesen durchzusetzen. Amazon lehnt das strikt ab. Der Online-Händler hat in Deutschland zwölf Warenlager an elf Logistikstandorten und beschäftigt nach eigenen Angaben rund 13.000 Festangestellte.

Ein Amazon-Sprecher teilte am Morgen auf Nachfrage mit, der Streik habe „keinerlei Einfluss auf die Einhaltung unseres Lieferversprechens“. „ Amazon beweist jeden Tag, dass man auch ohne Tarifvertrag ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber sein kann“, erklärte er.

Von LVZ