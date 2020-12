Leipzig

Es gibt viele Rechtfertigungen dafür, sich in ein Videospiel zu verlieren: Draußen ist es ungemütlich, es sind Weihnachtsferien, wir stecken im Lockdown. André Marchand hat freilich die beste Ausrede: die Wissenschaft. Der 40-Jährige ist seit diesem Wintersemester Wirtschaftsprofessor an der Universität Leipzig – und widmet sich in seiner Forschung unter anderem einem Hobby aus Kindheitstagen, dem Thema Gaming.

Atari oder Amiga?

Sogar beides. Ich hatte einen Atari ST für Musik und Amiga 500 für Spiele.

Haben Sie auch am Robotron KC 85/1 oder einem anderen DDR-Computer mal ein Videospiel getestet?

Noch nicht, ich habe ihn aber mal auf einer Messe im Bereich historischer Computer gesehen.

Und heute: Playstation oder X-Box?

Auch beides. Verrückt, oder? Playstation Pro und die neue X-Box Series X.

Spielen Sie viel?

Wenn die Kinder schlafen, spätabends, probiere ich manchmal neue Spiele aus. Es macht viel mehr Spaß, wenn man die Dinge kennt, die man erforscht. So fallen mir auch besser neue Forschungsfragen ein. Ich spiele ein Spiel aber selten bis zum Ende. Dafür fehlt einfach die Zeit.

Sogar Lebensmittel werden zunehmend online eingekauft

Während die Kreativbranche als Ganzes in der Corona-Krise darniederliegt, profitiert ein Teilbereich: der Gaming-Markt. Schlicht, weil die Menschen in einem Lockdown mehr Zeit haben?

Wer übers Internet spielt, kann sich nicht mit dem Coronavirus anstecken und steht trotzdem im sozialen Austausch mit anderen Gamern. Das Spielen ersetzt also in dieser Zeit bei manchen Menschen andere Freizeitbeschäftigungen. In der virtuellen Realität ist eine Menge möglich, und das wirkt sich auf den Absatz aus. Davon abgesehen hat auch das digitale Einkaufen als keimfreie Alternative schon vor dem jetzigen Lockdown weiter an Bedeutung gewonnen. Bei allen Konsumgütern, mittlerweile sogar bei den Lebensmitteln.

Hat da der stationäre Handel überhaupt noch eine Chance gegen die Online-Dienste – selbst wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist?

Ich würde den stationären Einzelhandel nicht so schnell aufgeben. Aber Corona beschleunigt einen Trend, den wir bereits länger beobachten. Wir forschen bereits seit Jahren zu der Frage, wie sich die Innenstädte noch als Handelszentren halten können. Die Geschäfte stehen auch ohne Pandemie unter Druck und dürfen es nicht nur bei Durchhalteparolen belassen. Es gibt heute immer noch Händler, die nicht einmal eine Website haben, ganz zu schweigen von einer Logistik drumherum. Online-Händler wie Amazon liefern Produkte teilweise noch am selben Abend der Bestellung, dadurch sind die Kunden sehr verwöhnt. Derzeit kann damit kaum ein anderer Anbieter konkurrieren.

Mit welcher Strategie können es kleinere Läden denn schaffen, am Markt zu bleiben?

Sie müssen noch stärker den Service betonen, den ein Paket-Lieferdienst nicht leisten kann. Eine fachkundige Beratung über konkurrierende Produkte kann mehr wert sein als Verbraucher-Rezensionen im Internet, von denen ich nicht weiß, wer sie geschrieben hat. Außerdem sollten sie ihre Exklusivität in den Fokus rücken, indem sie beispielsweise auf Eigenmarken setzen, die es nur bei ihnen im Geschäft und sonst nirgendwo gibt. Auch vertrauen Kunden vor Ort stärker darauf, dass Originale in den Regalen liegen, während im Internet häufiger Plagiate gehandelt werden. Die kleinen Geschäfte sind also nicht chancenlos.

Aber wird das ausreichen, um sich die Marktanteile nach der Pandemie vom Online-Handel zurückzuholen?

Eine wichtige Motivation, Produkte online zu bestellen, ist die Zeitersparnis. Die Zustellung nach Hause ist aber nur dann von Vorteil, wenn man auch zu Hause ist. Das wird sich nach der Pandemie bei den meisten Menschen wieder ändern. Bevor ich nach Feierabend in einer Post-Filiale anstehen muss, kauf ich vielleicht doch lieber schnell im Laden ein. Dann weiß ich auch, dass die Schuhe passen, und kann einen Pulli in seiner tatsächlichen Farbe und nicht nur seiner Bildschirm-Darstellung in Augenschein nehmen.

Neue Waren könnten die Innenstädte erobern, Autos etwa

Trotzdem befürchtet der Deutsche Städtetag eine Verödung der Innenstädte und sucht nach neuen Strategien, sie anders als mit Handel zu beleben.

Es gibt diesen berühmten Spruch: Handel ist Wandel. Vielleicht können die Innenstadt-Händler in der Zukunft zum Beispiel mit Showrooming-Konzepten die Menschen anlocken, also kleine Läden ohne großes Lager, wie wir sie von Firmen wie Tesla kennen. So könnten sogar neue Waren die Innenstädte erobern, die wir dort bisher gar nicht kennen, Autos etwa. Nicht zum Mitnehmen, aber zum Anschauen und Anfassen.

Das schnelle Mitnehmen war im Frühjahr allerdings bei bestimmten Produkten durchaus gefragt. Warum hamstern die Menschen eigentlich in der zweiten Corona-Welle nicht mehr so stark?

Manches Regal ist zwar auch jetzt zwischendurch leer. Aber die meisten Menschen haben die Erfahrung verinnerlicht, dass man Toilettenpapier nicht dringend zum Überleben benötigt und reagieren nicht mehr so panisch. Man wundert sich etwas, dass ab und zu trotzdem wieder Hamsterkäufe zu beobachten sind.

