Antonow-Betreiber Volga-Dnepr fliegt in die roten Zahlen

Wenn es um die Zukunft am Standort Leipzig/Halle geht, hat Volga-Dnepr-Chef Alexej Isaikin große Pläne: Zusätzlich zu den Riesenfrachtern vom Typ Antonow AN-124 will er hier ab dem Jahr 2021 auch kleinere Boeing 747 stationieren, die Zahl der Flüge bis 2030 verdoppeln und direkt neben dem bestehenden Wartungshangar an der Autobahn 14 einen ebenso großen Anbau hochziehen. 500 Jobs sollen in Schkeuditz neu entstehen – zusätzlich zu den 310 Mitarbeitern, die hier schon arbeiten.

Im operativen Geschäft läuft es bei der Frachtairline dagegen offenbar gerade alles andere als rund: Allein im Oktober drohe ein Verlust von 100 MillionenUS-Dollar (umgerechnet 90 Millionen Euro), berichtet das russische Nachrichtenportal Ulnovosti aus Uljanowsk, wo Volga-Dnepr seine Zentrale hat. Dabei sitze das Unternehmen bereits auf einem Schuldenberg von 200 Millionen US-Dollar, der nun weiter anzuwachsen drohe, so das Portal weiter. Folge: Im September seien am Stammsitz in Uljanowsk erstmals die Gehälter nicht pünktlich ausgezahlt worden. Inzwischen sei sogar von einem Personalabbau dir Rede.

Ausbau in Schkeuditz wird vom Airport vorfinanziert

Könnte das nun auch die ehrgeizigen Ausbaupläne in Schkeuditz in Gefahr bringen, weil Volga-Dnepr das Geld ausgeht? Kurzfristig wohl eher nicht. Denn weder den zweiten Wartungshangar noch die Cargo-City Nord direkt daneben, wo Maschinen künftig auch be- und entladen werden können, baut Volga-Dnepr selbst. Der Ausbau ist Teil des jüngst verkündeten 500-Millionen-Euro-Investitionsprogramms des Flughafens und wird vom Airport vorfinanziert. Volga-Dnepr will den Hangar dann für 30 Jahre pachten und so den Baupreis quasi abstottern. Bis dahin müsste Volga-Dnepr aber die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelingen.

Nato-Auftrag steuerte Löwenanteil zum Gewinn bei

Schuld an der Misere ist Ulnovosti zufolge nicht zuletzt das Engagement in Leipzig/Halle – genauer gesagt ein lukratives Geschäft, aus dem man sich dort verabschiedet hat: Die Frachtflüge für Nato und EU, die in Schkeuditz abgewickelt wurden. Seit dem Jahr 2006 hatte Volga-Dnepr gemeinsam mit dem Partner Antonov Group aus der Ukraine Militärgerät und humanitäre Güter für Nato sowie EU in alle Welt befördert – und sich dafür gut bezahlen lassen. Das, so Ulnovosti wörtlich, habe bei Volga-Dnepr „den Löwenanteil des Gewinnes eingebracht“.

Doch Ende 2018 zogen sich die Russen aus dem lukrativen Projekt zurück, überließen den Ukrainern des Geschäft allein – auf Druck des russischen Präsidenten Wladimir Putin, dem die Zusammenarbeit mit der Nato ein Dorn im Auge war. Dadurch seien dann ab Januar 2019 die bisher sprudelnden Gewinne aus dem Geschäft weggefallen.

Streit mit Ukraine hält Maschinen am Boden

Hinzu kamen Probleme mit den zwölf Antonow AN-124, die Volga-Dnepr im Einsatz hat. Denn seit Jahren schwelt hier ein Streit mit der Antonow Group aus Kiew, bei der nach dem Ende der Sowjetunion die Lizenzrechte an dem zu Sowjetzeiten entwickelten Riesenvogel landeten. Im Juni ließen die Ukrainer sogar per Beschluss des Bezirksgerichts Kiew fünf Maschinen des Typs beschlagnahmen, darunter eine, die gerade zur Wartungin Schkeuditz stand, weil Volga-Dnepr angeblich nicht erlaubte Ersatzteile verbaute hatte.

Konkrete Auswirkungen hatte das zwar nicht, weil sich keines der Flugzeuge in der Ukraine befand. Und Volga-Dnepr wies die Vorwürfe auch umgehend zurück. Probleme gebe es seither allerdings trotzdem, berichtet nun Ulnovosti: Weil die Ersatzteile knapp werden, könne ein „Großteil der Flotte“ derzeit nicht abheben.

Kunden springen ab

Ein drittes Problem sei hausgemacht: Volga-Dnepr hatte sich von Auftragsvermittlern verabschiedet, die bisher Kunden für die Frachter suchten. Stattdessen wollte Volga-Dnepr das Geschäft selbst machen, ohne Zwischenhändler. Doch statt direkt bei der Airline zu buchen, sprangen Kunden reihenweise ganz ab, berichtet Ulnovosti. Erst im Juli habe Volga-Dnepr dann die Rolle rückwärts vollzogen. Viele Kunden seien da aber bereits zur Konkurrenz abgewandert.

Die Airline selbst spielte die Probleme herunter: Gegenüber dem Branchenportal Cargoforwarder global bestätigte Volga-Dnepr nur: „Verhandlungen mit Kreditgebern werden im Rahmen der Vereinbarungen routinemäßig abgehalten.“ Nähere Angaben zur Verschuldung und zum aufgelaufenen Verlust machte die Airline nicht. Zumindest die ausstehenden September-Gehälter wurden aber offenbar inzwischen gezahlt: Es gebe derzeit keinerlei Rückstände bei den Gehaltszahlungen irgendwo auf der Welt, hieß es. Das dürfte auch die 310 Mitarbeiter in Schkeuditz freuen.

Von Frank Johannsen