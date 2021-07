App-Entwickler aus Leipzig erobern den Medizinmarkt

Leipzig

Medizin digital ist das Schlagwort, an dem sich eCovery und Docyet ausrichten. Die Leipziger Start-ups haben sich zum Ziel gesetzt, medizinische Nachsorge zu erleichtern, die Brücke zwischen Patienten und medizinischer Versorgung zu schlagen, Effizienzgewinn für medizinisches Personal zu erzielen und Versicherern zu helfen, ihre Kunden zielgenau zur passenden Maßnahme zu führen und Umwege zu vermeiden. Zwei Start-ups in der Nahaufnahme.

Benedict Rehbein (r.) und Marcus Rehwald sind die Geschäftsführer des Start-ups eCovery. Quelle: Christian Modla

Der Physio-Helfer 2.0

Auf eine Operation folgt in Deutschland nicht selten eine medizinische Nachbetreuung in Form von zum Beispiel Physiotherapie. Die findet dann über einen festgelegten Zeitraum teils mehrmals die Woche statt. Dazwischen und danach setzt das Gesundheitssystem auf Eigeninitiative, Motivation und Durchhaltevermögen der Patienten und Patientinnen. Oftmals geht das aber nach hinten los: Denn ohne Anleitung fällt es Patienten oft schwer, sich aufzuraffen, die Übungen korrekt auszuführen und vor allem dranzubleiben. Doch das ist die Voraussetzung für eine vollständige Genesung. Hier setzt die App eCovery an.

Die Therapie-App führt volljährige Nutzer durch ein Training, das auf bis zu zwölf Wochen angelegt ist. Alle zwei Tage stehen Trainingseinheiten von etwa 30 Minuten auf dem Plan. Auf der Basis eines regelmäßigen Feedbacks, zum Beispiel zu Schmerzen oder der gefühlten Intensität der Übungen (zu schwer, zu leicht), lernt die App dazu. So werden Übungen individuell an die Nutzer angepasst. „Entstanden sind die Trainingsprogramme, denen man in Anschauungs- und Übungsvideos folgt, in Zusammenarbeit mit einem Team aus Physiotherapeuten“, erklärt Benedict Rehbein, der das Unternehmen 2019 mit Marcus Rehwald und Dr. Alexander Georgi gründete. Auch die Universität Leipzig ist seit den ersten Tagen mit dabei und unterstützt die Gründer in Forschung und Entwicklung.

Patienten nicht allein lassen

Die Idee zur App kam dem 39-Jährigen in Gesprächen mit Dr. Alexander Georgi, den er aus seiner Zeit auf der Ringermatte kennt. Beide hatten Ringkampf als Leistungssport betrieben, waren dann aber unterschiedliche Wege gegangen. Rehbein ist heute Kommunikationswissenschaftler, Georgi Arzt. „Wir operieren die Patienten auf höchstem medizinischen Niveau, dann lassen wir sie alleine und nicht selten kommen sie wieder, weil die Nachbetreuung nicht geklappt hat“, erläutert Georgi das Problem. Das Ziel der Therapie-App: medizinisches Wissen und Technologie so weit voranzutreiben, dass Patienten zu Hause ähnlich gut betreut werden, wie im Krankenhaus oder beim Physiotherapeuten. „Unsere App soll Patienten befähigen, selbstständig zu ihrer Genesung beizutragen“, so Rehbein.

Im Dezember vergangenen Jahres erhielt eCovery die Zulassung als Medizinprodukt für Knietherapien. Ob Arthrose, Meniskuspro­bleme oder unspezifische Schmerzen – für all diese Diagnosen bietet die App seither Trainingsprogramme an. Seit dieser Woche sind auch die Programme für Hüft- und Rückendiagnosen verfügbar. „Unsere App ist damit deutschlandweit die einzige, die Trainingsprogramme für Patienten einer Totalendoprothetik, also eines Gelenkersatzes an Hüfte oder Knie, anbietet. Wir decken mit eCovery jetzt 20 Millionen Diagnosen im Jahr ab“, sagt Rehbein. „Gleichzeitig wollen wir mit unserem Angebot dazu beitragen, unnötige Operationen zu vermeiden. Stichwort Kniearthrose: Jede zweite OP könnte durch eine konservative Behandlung möglicherweise vermieden werden. Da wollen wir ansetzen.“

Patienten mit diesen Diagnosen erhalten den Zugang zum Trainingsprogramm zum Beispiel über ihre Ärzte, Physiotherapiepraxen oder Krankenversicherungen. Mehr als 50 Kooperationspartner in und um Leipzig zählt eCovery bislang zu seinem Kundenkreis.

Therapie in Corona-Zeiten

Die Corona-Pandemie hat der Digitalisierung und damit auch dem inzwischen zwölfköpfigen Team von eCovery in die Karten gespielt. Mit der Not kam die Offenheit und damit eine steigende Nachfrage. „Rehasportvereine waren entweder geschlossen oder das Training nur in sehr begrenztem Ausmaß möglich. Für davon Betroffene kann unsere App, die unabhängig von Zeit und Ort funktioniert, die Rettung sein“, findet Rehbein.

Wie es weitergehen soll? Programme für weitere Diagnosen und Gelenke sollen das Angebot erweitern. Auch könnte die App in andere Sprachen übersetzt und in weiteren Ländern – in Österreich ist eCovery schon aktiv – eingesetzt werden. „Denkbar ist für uns aber auch ein digitalisiertes betriebliches Gesundheitsmanagement für Mitarbeiter zur gesundheitlichen Prävention“, beschreibt Rehbein seine Vision. Fest steht für ihn aber auch: „Wir glauben nicht an den Ersatz eines Physiotherapeuten, sondern an eine hybride Lösung. Wir sind Partner, keine Konkurrenten.“

Die App Docyet schlägt die Brücke zwischen Patienten und medizinischer Versorgung. Quelle: Docyet

Der Navigator für die Gesundheit

In Deutschland gibt es Krankenhäuser, Ärzte und Therapien für alle denkbaren medizinischen Probleme. Doch nicht immer erschließt sich unmittelbar, welche Arztpraxis, welches Krankenhaus oder welche Therapie für die jeweiligen Patienten am besten passen. Hier setzt die App Docyet an – ein zugelassenes Medizinprodukt für volljährige Nutzer. Sie schlägt die Brücke zwischen Patienten und medizinischer Versorgung. Sie schafft Effizienzgewinn für medizinisches Personal und hilft Versicherern, ihre Kunden zielgenau zur passenden Maßnahme zu führen und Umwege zu vermeiden.

„Mithilfe unserer Produkte Gesundheitslotse und Anamnese+, die unsere Kunden in ihre sonstigen Angebote integrieren, holen wir die Gesundheit zu den Patienten statt andersherum”, sagt Florian Bontrup. Zusammen mit dem Programmierer Alberto de Miguel Valdunciel gründete der 32 Jahre alte Betriebswirt vor vier Jahren das Unternehmen Docyet. Inzwischen zählt es 25 Mitarbeiter – darunter weitere Programmierer, Designer, Tester, Ärzte, Krankenpflegepersonal, Vertriebler.

So funktionieren Gesundheitslotse und Anamnese+

Das Produkt Gesundheitslotse ist bereits seit einem Jahr auf dem Markt, vor allem für Versicherungen und Apotheken interessant und funktioniert so: Eine Person, beispielsweise eine Frau, hat bestimmte Symptome – etwa Kopfschmerzen. Dann fragt die App gezielt nach, wie in einem ärztlichen Gespräch: Ist der Schmerz stumpf oder stechend? Wird er bei Belastung – etwa beim Treppensteigen – intensiver? Auf Basis der individuellen Antworten fragt der intelligente Assistent weiter nach. Am Ende stehen eine Ersteinschätzung und Empfehlungen für Ärzte, Krankenhäuser, telemedizinische Angebote, Therapien, medizinische Produkte oder spezielle Apps, die sich außerdem geografisch eingrenzen lassen. Sucht die Patientin also einen Spezialisten in ihrem Umfeld, wird die entsprechende Auswahl angezeigt.

Anamnese+ ist vor allem für ärztliches Personal und Krankenhäuser spannend. Denn hier geben Patienten über einen Zugang per Link oder QR-Code alle Daten ein, die sonst in den Gesprächen vor Ort – oft mehrmals – abgefragt werden. Der sonst übliche Papierzettel, auf dem Patienten alles eintragen, entfällt. Der Gewinn: Treffen Ärzte und Patienten aufeinander, kann sich gleich der Behandlung gewidmet werden, da ja alle Informationen zur Symptomatik bereits digital vorliegen.

Symptomcheck für Corona

Die Herausforderung der vergangenen Jahre sieht Bontrup vor allem darin, den potenziellen Kunden den Nutzen seines Produktes nachzuweisen. „Bei ärztlichem Personal ist das der Gewinn an Zeit. Bei Versicherungen argumentieren wir mit der Navigation. Also dass Patienten gleich die passende Therapie finden und zusätzliche Angebote individuell passend platziert werden können.”

Mehr als 800 Krankheitsbilder wurden bislang in die App eingespeist. Darunter auch Corona. ­Docyet war 2020 europaweit das erste Unternehmen mit Symptomcheck für die Viruserkrankung. 50 000 Nutzer verzeichnete die App im vergangenen Jahr. Und auch bei den Kunden geht es voran. „Wir erleben einen Aufwärtstrend. Die Corona-Krise war großartig für unser Unternehmen und hat uns als digitalem Gesundheitsunternehmen einen Boost gegeben”, sagt Bontrup. Aktuell geht es etwas ruhiger zu. Die Kunden seien noch sehr mit der Krise beschäftigt und der Vertrieb unter den aktuellen Bedingungen spürbar erschwert.

„Unser Ziel ist, die Gesundheitskompetenz der Patienten zu erhöhen. Unsere Vision: eine intelligente Software zu haben, die in jeder Situation für jeden immer erreichbar und hilfreich ist und die Gesundheit der Patienten verbessert.” Um die Gruppe möglicher Nutzer zu erweitern und aktuell oftmals benachteiligte Patienten zu erreichen, arbeiten die Unternehmer gerade daran, neben Deutsch und Englisch zehn weitere Sprachen in die App einzuspeisen.

Von Patricia Liebling