Trübe Aussichten für Commerzbank-Mitarbeiter und Kunden: Um die Kosten zu senken, will das Kreditinstitut in den nächsten drei Jahren einen rigorosen Sparkurs umsetzen. 10.000 Stellen sollen gestrichen werden. In Deutschland würde dies jeden dritten Arbeitsplatz betreffen. Zudem sollen von den noch vorhandenen 750 Filialen 300 abgebaut werden.

Das Institut will so nach eigenen Angaben bis 2024 die Kosten im Vergleich zu 2020 um 1,4 Milliarden Euro verringern. Am nächsten Mittwoch will der Aufsichtsrat über die Sparpläne des Vorstands beraten.

„Welche Auswirkungen der Sparkurs auf das Geschäft in Sachsen hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen“, sagte eine Sprecherin der LVZ.

In Leipzig hat die Commerzbank noch fünf Filialen, im Bereich der Niederlassung Leipzig, die auch für Döbeln, Borna und Torgau zuständig ist, sind es 13. In ganz Sachsen hat die zweitgrößte deutsche Privatbank 48, in Thüringen 23 und in Sachsen-Anhalt 24 Geschäftsstellen.

Es ist nicht die erste Sparrunde. Seit Jahren versucht die Commerzbank, die Kosten durch Abbau von Mitarbeitern und Filialen zu drücken. Der Druck durch Null- und Negativzinsen und der Trend hin zu Online- und Mobilbanking machen ihr stark zu schaffen.

