Aufbau des Fernstraßen-Bundesamtes in Leipzig kommt ins Rollen

leipzig

Das seit einem Jahr bestehende Fernstraßen-Bundesamt (FBA) in Leipzig hat den Übergang der Landesbeamtinnen und -beamten zum Bund rechtlich geregelt. Sowohl für die zur Bundesoberbehörde als auch zu der in Berlin angesiedelten Autobahn GmbH wechselnden Beamten wurde am Dienstag im Leipziger Aufbaustab eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. „Damit haben wir einen Meilenstein im Kontext der Bundesfernstraßenreform erreicht“, sagte die Leiterin des Aufbaustabs, Birgit Schenderlein. Die Aufgabenverteilung zwischen dem Fernstraßen-Bundesamt und der Autobahn GmbH hinsichtlich der vom Bund zugewiesenen und beurlaubten Beamten seien nun klar geregelt.

Bundesbehörde mit 400 Beamtenstellen

Der Personalchef der Autobahn GmbH, Gunther Adler, betonte, mit der erreichten Vereinbarung sei „sicher, dass die Autobahngesellschaft auch für Beamtinnen und Beamte ein guter Arbeitgeber ist.“ Aus den Behörden der 16 Bundesländer sollen insgesamt 1200 Beamte „ohne Zwang und ohne Druck“ vom Landes- in den Bundesdienst wechseln, wie es hieß. Rund 250 Mitarbeiter will die Oberbehörde im kommenden Jahr in Leipzig ansiedeln, weitere 150 sollen auf künftige Außenstellen in Bonn, Gießen und Hannover aufgeteilt werden. Momentan arbeiten 16 Mitarbeiter in Leipzig, Ende kommenden Jahres sollen es 250 werden. Schenderlein sagte, unter den Bewerbern seien auch etliche „Exil-Sachsen“, die nun wieder in ihre Heimat zurückkehren wollten.

Ländergrenzen sollen überwunden werden

Adler, der aus Leipzig stammt und seine Geburtsstadt als einer der schönsten Städte Deutschlands pries, sprach bei der nun ins Rollen gekommenen Autobahnreform von der größten deutschen Infrastrukturreform der zurückliegenden Jahrzehnte. Insgesamt seien davon 15 000 Mitarbeiter betroffen. Ab 2021 wird der Bund und nicht mehr die Länder die Verantwortung für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung und Finanzierung der Bundesautobahnen haben. Durch diese Bündelung beim Bundesverkehrsministerium solle effektiver, besser und schneller als bisher gebaut werden, gab Adler als Ziel aus. Bisher seien viele Planungen und Finanzierungen durch Ländergrenzen unnötig in die Länge gezogen worden, nannte er als Beispiel. In punkto Ortskenntnis wolle man aber auch künftig auf den Erfahrungen der Landesbehörden aufbauen.

Für den Leipziger Hauptsitz des FBA sind die Räume in der Langen Straße auf die personelle Verstärkung nicht eingerichtet. „Wir sind auf der Suche nach einer neuen Immobilie, die auch im Stadtzentrum liegen wird“, sagte Schenderlein, ohne schon konkreter werden zu wollen.

Von winfried mahr