Aus Sorge vor dem Jobverlust: Leipziger Durstexpress-Beschäftigte steigen für Demo aufs Fahrrad

Bei Durstexpress in Leipzig wächst der Widerstand gegen den drohenden Jobabbau. Nach der Fusion mit Flaschenpost will das Management des Getränkelieferanten den Leipziger Standort von Durstexpress dicht machen. „Das wollen die Beschäftigten nicht einfach so hinnehmen“, sagt Jörg Most von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG). Mahnwachen und andere Prostetaktionen seien geplant. Auch will man am Donnerstag mit einer Fahrraddemo auf die Situation aufmerksam machen. Er rechne mit rund 100 Demonstranten, die durch die Stadt bis zum Lager von Flaschenpost an der Neuen Messe fahren.

„In Corona-Zeiten machen Lieferdienste Rekordumsätze“

„Wir erhalten Unterstützung von zahlreichen Politikern verschiedener Parteien – den Linken, der SPD, der CDU“, zählt Most auf. Und auch aus den eigenen Reihen. So hat jetzt Sachsens Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB), Markus Schlimbach, den Oetker-Konzern aufgefordert, für einen fairen Betriebsübergang bei Durstexpress zu sorgen. „Die Beschäftigten von Lieferdiensten leisten viel. Gerade während der Corona-Pandemie sind die Aufträge deutlich gestiegen. Die Branche boomt, die Lieferdienste machen Rekordumsätze“, so Schlimbach.

Es könne nicht sein, dass ein Weltkonzern wie Oetker den Kauf eines Start-ups auf dem Rücken der Beschäftigten finanzieren will. „Der Verzicht auf einen Betriebsübergang bedeutet für die Beschäftigten Lohneinbußen von bis zu 600 Euro.“ Zudem kritisiert er, dass es keine Jobgarantie für die Durstexpress-Mitarbeiter gibt. Das werde man nicht hinnehmen.

Gewerkschafter Most ist zuversichtlich, dass das zum Oetker-Konzern gehörende Unternehmen noch einlenkt. Unterstützung habe jetzt auch Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) zugesagt, berichtet Most. Ein Sprecher in Dresden bestätigte, dass sich das Ministerium mit dem Oetker-Konzern in Verbindung gesetzt hat. Wann Dulig mit dem Vorstand spricht, ist nicht bekannt.

Weichen für Betriebsrat bei Durstexpress sind gestellt

Auf dem Gelände von Durstexpress hatten sich am Wochenende rund 150 Mitarbeiter zu einer Betriebsversammlung getroffen. „Es wurde ein Wahlvorstand gewählt. Damit sind die Weichen für die Wahl eines Betriebsrates gestellt.“ Zu rechnen ist damit allerdings erst in frühestens acht Wochen, da gesetzliche Fristen einzuhalten sind.

Im Oktober 2020 hatte der Oetker-Konzern ( Bielefeld), zu dem bereits Durstexpress gehört, den Konkurrenten Flaschenpost übernommen. In Städten mit Mehrfachpräsenzen wie in Leipzig sollen Standorte geschlossen werden.

