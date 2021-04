Leipzig

Im Leipziger Norden wird die Energiewende zum Zankapfel: Aus der ehemaligen Hausmülldeponie Seehausen soll ein „Energieberg“ werden. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen (ZAW) und die Leipziger Stadtwerke planen, die sonnigen Hänge des Kippenhügels mit Zehntausenden von Photovoltaikplatten zu versiegeln, um Solarstrom zu gewinnen. Die Stadtwerke wollen so den Anteil regenerativer Energien an ihrer Stromerzeugung erhöhen. Leipzig könnten damit einen weiteren bedeutenden Schritt auf dem Weg hin zur Klimaneutralität gehen. Doch das Projekt ist nicht unumstritten. Gleichwohl brachte der Leipziger Stadtrat am Mittwoch die Planungen dafür auf den Weg.

Ortschaftsrat: Norden wird zu Industriemüllhalde von Leipzig

Kritik kommt vor allem aus Seehausen. In einem offenen Brief hatte sich der Ortschaftsrat im Vorfeld der Abstimmung über den sogenannten Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 454 „Energieberg Leipzig-Seehausen“ an den Oberbürgermeister und die Stadträte gewandt. Während ehemalige Industriestandorte wie Leutzsch, Plagwitz, Eutritzsch oder Lindenau durch Kultur und Wohnungsbau aufgewertet würden, „wird der Leipziger Norden stückweise zur Industriemüllhalde von Leipzig“, schreiben die Ortsvertreter. Und weiter: „Im Süden können sich die Leipziger erholen, kulturelle Veranstaltungen werden im Zentrum organisiert und der Norden wird mit Fluglärm, Industrieansiedlungen en masse und zunehmendem Verkehr konfrontiert.“ Es sei traurig, so Ortsvorsteher Berndt Böhlau vor den Stadträten, „dass niemand auf den offenen Brief reagiert hat“.

Ein riesiger Solarpark – hier eine Anlage in Sachsen-Anhalt – soll auf dem Gelände des ehemaligen Hausmülldeponie Seehausen entstehen. Quelle: Jens Schulze/epd

35 Megawatt mit knapp 78.000 Solarmodulen

Vorgesehen ist, auf der Altdeponie auf einer Fläche von 60 Hektar – das entspricht 84 Fußballfeldern – 44.800 Module mit einer Leistung von 20 Megawatt zu errichten. In einem zweiten Bauabschnitt sollen dann auf angrenzenden Flächen im Norden und Süden weitere 32.967 Module mit einer Leistung von 15 Megawatt hinzukommen. Mit dem so erzeugten Strom ließe sich perspektivisch mittels Elektrolyse auch „grüner Wasserstoff“ an der Südflanke des „Energiebergs“ erzeugen.

„Dieser könnte dann beispielsweise im Verkehrs- und Wärmesektor fossile Energieträger und Rohstoffe ersetzen und so dazu beitragen, Treibhausgasemissionen zu senken“, heißt es in der Begründung zum Bebauungsplan. In das Energieprojekt einbinden ließen sich zwei Blockheizkraftwerke, die zur Verstromung des anfallenden Deponiegases bereits in Betrieb sind, sowie eine Trafostation für die Einspeisung des Solarstroms ins öffentliche Netz.

CDU fordert Kompensation für Belastungen

Sie könne den Unmut in Seehausen verstehen, sagte CDU-Stadträtin Sabine Heymann, „wenn man jahrelang durch den ZAW gezeigt bekommen hat, wie toll und grün sich der Berg entwickelt und welchen Mehrwert man als Anwohner haben wird, nachdem dieser Berg aus dem Abfallrecht entlassen ist“. Gleichzeitig, betonte, sie, erfordere der Klimaschutz Flächen zur Erzeugung von regenerativen Energien. Dafür böten sich noch ungenutzte Orte wie eine ehemalige Deponie an. „Diesen Zielkonflikt muss man bewusst benennen.“ Die Stadtverwaltung müsse die Kompensation für Belastungen, denen die Menschen im Nordraum durch die gewerbliche Entwicklung ausgesetzt sind, aktiv zum Thema machen.

AfD: Seehausen ist kein Ort wie jeder andere

„Seehausen ist kein Ort wie jeder andere“, bemerkte Udo Bütow (AfD). „Der Ort ist eingekreist von einem Industriegebiet im Osten in 1200 Meter Entfernung vom Ortskern, von einer Autobahn und einem Gewerbegebiet im Süden in 500 Meter Abstand, von einer Mülldeponie im Westen in 800 Meter Entfernung. Nur im Norden steht noch ein winziger Waldstreifen.“ Bütow warnte davor, dass die mittlerweile renaturierte Hausmülldeponie durch die Solarpark-Pläne ihren Grünlandstatus verlieren werde. „Der Zorn ist verständlich“, sagt er, „wenn der Plan praktisch als alternativlos im Raum steht.“

SPD: Energiewende kann nur mit den Menschen erreicht werden

„Die Seehausener haben viele Jahre den Müll der Stadt Leipzig vor die Tür gekippt bekommen“, erinnerte SPD-Stadtrat Andreas Geisler. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund habe es bereits im November 2018 seitens der Verwaltung das Versprechen gegeben, den Ortschaftsrat frühzeitig über Pläne mit der Deponie zu informieren. „Bis heute ist nichts passiert“, kritisierte er, „beim Stadtplanungsamt schwang sogar eine gewisse Überheblichkeit mit.“ So könne man mit den Menschen im Norden nicht umgehen. „Die Energiewende kann nur mit den Menschen erreicht werden“, sagte der SPD-Politiker.

Baubürgermeister: Wir werden unserer Verantwortung gerecht

Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) reichte schließlich dem Ortschaftsrat die Hand. „Wir werden uns über Planung, aber auch Kompensationsmöglichkeiten intensiv unterhalten“, versprach er. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass der jetzt vom Stadtrat beschlossene Aufstellungsbeschluss noch kein Satzungsbeschluss sei. Dienberg: „Wir sind am Anfang und gemeinsamen mit den Stadtwerken bereit, unserer Verantwortung gerecht zu werden.“

Von Klaus Staeubert