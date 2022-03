Leipzig

Über 15 Jahre hat der bekannte Carsharing-Anbieter Teilauto seine Preise nicht erhöht – nicht zuletzt die gestiegenen Benzinpreise haben beim Leipziger Unternehmen nun aber zu einem Umdenken geführt: Der Autovermieter wird seine Preise am 1. Mai erhöhen, so hat es das Unternehmen auf seiner Internetpräsenz mitgeteilt. Vorgesehen ist demnach eine Preissteigerung um zehn Prozent beim Zeit- und Kilometerpreis, die monatlichen Grundpreise sind also nicht betroffen.

Die Stundenpreise steigen im Rahmentarif dann abhängig von der Fahrzeugklasse um 20 beziehungsweise 30 Cent. Wer einen Renault Twingo mietet, zahlt pro Stunde künftig 2,10 Euro statt dem derzeitigen Preis von 1,90 Euro. Der Kilometerpreis erhöht sich je nach Klasse zwischen zwei und vier Cent.

Zur Flotte des Carsharing-Dienstes gehören in seiner Heimatstadt über 500 Fahrzeuge – darunter etwa Stadtautos, Kombis und Transporter. In Leipzig betreibt der Anbieter zudem den „Cityflitzer“ – die entsprechend gekennzeichneten Fahrzeuge sind keiner Parkstation zugeordnet, die Mietdauer bleibt aber auf 48 Stunden begrenzt.

Preiserhöhung bei Teilauto ist nicht allein dem Spritpreis geschuldet

Die Preiserhöhung kommt zumindest nicht überraschend: Die Spritpreise haben jüngst die 2-Euro-Marke durchbrochen und da bei Teilauto die Benzinkosten stets im Preis enthalten sind, sieht sich das Unternehmen hier einer größeren finanziellen Belastung ausgesetzt. Den gestiegenen Kraftstoffpreis bezeichnet das Unternehmen in der Mitteilung aber „nur als primären Anlass“ der Preisanpassung.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Gründe sind demnach geänderte Rahmenbedingungen beim Fahrzeugeinkauf sowie steigende Kosten beim Personal und für Parkflächen. Auch den Umstieg auf die Elektromobilität bezeichnet der Autovermieter als „kostspieliges Unterfangen“.

Auch „Cityflitzer“ wird teurer – und eine Kaution kommt

Teilauto betont ferner, sich bewusst gegen gleitende Anpassungsklauseln auszusprechen. Diese hätten monatliche Änderungen der Kilometerpreise nach sich ziehen können. Der Leipziger Autovermittler betont seit jeher, auf eine transparente Preisgestaltung zu setzen – mit dieser Strategie ist das in Mitteldeutschland tätige Unternehmen auch schon in den vergangenen Jahren gefahren. Seit 2007 habe man Kostensteigerungen über „kontinuierliches Nachfragewachstum, verbesserte Einkaufskonditionen und fortlaufende (...) Effizienzsteigerungen“ ausgleichen können.

Laut Teilauto fällt die Preiserhöhung beim „Cityflitzer“ indes höher aus – zudem wird eine Kaution in Höhe von 100 Euro für das Fahrmodell eingeführt. Das Unternehmen begründet diesen Entschluss mit einer zum Teil nachlässigen Nutzung – samt Aufwendungen für entstandene Schäden.

Von Florian Reinke