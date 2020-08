Halle/Leipzig

Im halleschen Gewerbegebiet Starpark gehört Schaeffler zu den großen Investoren. Der Autozulieferer mit Zentralsitz in Herzogenaurach hat im Park direkt an der Autobahn A14 einen Hallenkomplex von 40 000 Quadratmetern errichten lassen. Ohne Eröffnungsfeier und ohne Publikum ist das neue Montage- und Verpackungszentrum jetzt in Betrieb gegangen.

„Corona legt uns einige Fesseln an“, sagt Steffen Nieländer, Sprecher des Bereichs Schaeffler Automotive Aftermarket. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wolle man für die Öffentlichkeit die Hallentore öffnen.

Mit rund 120 Mitarbeitern an den Start gegangen

Viel zu sehen sei in der Anlaufphase ohnehin nicht. Man sei mit einem Viertel der künftigen Anlagenkapaziätät gestartet. Wie viele Mitarbeiter bereits an Bord sind, wolle er nicht sagen. Nach LVZ-Informationen sind es zwischen 100 und 120.

Ziel ist es, so der Sprecher, Mitte 2022 rund 600 Beschäftigte zu haben, bis 2028 sogar 900. In den Standort seien bereits 180 Millionen Euro geflossen – eine der größten Investitionen aktuell im Raum Leipzig-Halle. Eine Erweiterung ist am Standort nach früheren Angaben möglich.

Werkstätten werden mit Reparaturpaketen beliefert

Schaeffler lässt in der Saalestadt Ersatzteile für Autos, Lkw und Traktoren zusammenbauen und verpacken. Diese Reparaturpakete werden an Werkstätten in ganz Europa verschickt. Von über 40 000 unterschiedlichen Artikeln ist die Rede.

Beliefert werden alle europäische Regionallager des Unternehmens. Halle ist zudem für Kunden, also Autowerkstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz direkt zuständig. Bestehende Regionallager werden geschlossen.

Für die Ansiedlung in Halle habe die zentrale Lage in Europa gesprochen, so Nieländer. „Ferner die gute Autobahnanbindung und die Nähe zum Flughafen Leipzig/ Halle.“ Wobei der Transport ausschließlich auf der Straße erfolgt. Allerdings plane man in Mitteldeutschland nationale und internationale Seminare, Tagungen und Treffen von Kunden. „Eine gute Fluganbindung ist deshalb wichtig“, so der Sprecher. Die Schaeffler-Gruppe beschäftigt an 170 Standorten in 50 Ländern rund 84 200 Mitarbeiter.

IG Metall : Froh, dass sich Schaeffler für Region entschieden hat

In den nächsten Wochen und Monaten werde man weitere Mitarbeiter für den Standort Halle einstellen, sagt Nieländer. Wegen Corona seien einige Job-Börsen weggefallen, was den Prozess etwas verzögert habe. Die Nachfrage nach den Stellen sei groß. Die Einstellung der Beschäftigten wie auch der operative Betrieb des Zentrallagers laufe über den Logistikdienstleister Neovia Logistics.

Probleme, Mitarbeiter zu finden, gebe es aus ihrer Sicht nicht, meint Almut Kapper-Leibe, Chefin der IG Metall Halle-Dessau. Man habe gute Löhne und Arbeitsbedingungen ausgehandelt. Die Gewerkschaft habe im Werk einen auf Logistiker zugeschnittenen Tarifvertrag durchgesetzt – angelehnt an die Flächentarifverträge der Metall- und Elektroindustrie. Aktuell verhandle man mit dem Unternehmen über die Gründung eines Betriebsrats. „Wir sind froh, dass sich Schaeffler für die Region entschieden hat“, so die Metallerin.

