Investitionen in Mitteldeutschland - Elektrooffensive von Volkswagen in Sachsen: BMW zieht in Leipzig nach

In Sachsen nimmt die Elektromobilität Fahrt auf. Jogi Löw und Ministerpräsident Michael Kretschmer steigen auf den ID.3 um, während VW bereits den nächsten Elektro-Flitzer aus Zwickau auf die Straße setzt. Parallel investiert BMW in Leipzig in neue Stromer-Technik.