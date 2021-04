BMW, Porsche und VW dicht – Sachsens Linke will absoluten Lockdown

Dresden

Alles auf Null stellen – und nur dringend notwendige Bereiche geöffnet lassen: Sachsens Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt fordert in einem internen Strategiepapier, das der LVZ vorliegt, einen Kurswechsel bei der Corona-Bekämpfung. „Einseitige Eingriffe in das Privatleben und in einzelne Branchen (Einzelhandel, Kunst und Kultur, Tourismus) bei gleichzeitiger Verschonung der Wirtschaft sind gescheitert“, erklärt Gebhardt. Seine Konsequenz lautet: Das gesamte Land muss strikt herunterfahren.

Großbetriebe, Kitas und Schulen sollen komplett schließen

Dabei soll erstmals die Industrie, die laut Gebhardt bislang gut durch die Krise gekommen sei, großflächig einbezogen werden. Damit müssten auch Firmen wie BMW, Porsche oder VW und genauso die Mikroelektronik-Branche in Sachsen zeitweise schließen. „Wir brauchen Verbindlichkeit in der Arbeitswelt und der Wirtschaft. Wenn das nicht gewollt ist oder nicht geht, dann muss es einen zwei bis drei Wochen andauernden wirklichen Lockdown der gesamten Gesellschaft geben“, schreibt der Linke-Fraktionschef in dem Strategiepapier. Das würde unter anderem auch Kitas und Schulen einschließen.

Sachsens Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt fordert einen absoluten Lockdown. Quelle: Robert Michael/dpa

Gebhardt fordert höheres Ausfallgeld für Beschäftigte und Selbstständige

Zugleich macht Gebhardt etliche Forderungen auf, um Menschen und Land deutlich besser durch die Krise zu bekommen. So sollen alle Selbstständigen, die von Schließungen betroffen sind, 90 Prozent ihrer Kosten vom Staat erstattet bekommen. Außerdem soll für alle Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Soloselbstständige – egal in welcher Branche – ein Mindestgehalt von 1250 Euro pro Monat überwiesen werden. Zugleich soll bei Betriebsschließungen ein deutlich höheres Kurzarbeitergeld gezahlt werden: für alle Beschäftigten 90 Prozent, im Niedriglohnbereich 100 Prozent.

Lesen Sie auch: Interview mit Leipzig Chef-Infektiologen

Maßnahmen sollen künftig vom Landtag beschlossen werden

Das alles werde notwendig, weil das Pandemie-Management – mit den Gipfeltreffen von Kanzlerin und Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten – gescheitert sei, sagt Gebhardt und stellt fest: „Die Kommunikation der Regierenden wird immer mehr zum größten Hemmnis.“ Deshalb dürften die entsprechenden Maßnahmen auch nicht länger von den Regierenden verordnet werden: Ab sofort müsse grundsätzlich das Parlament entscheiden. Bislang wird der Landtag zu den jeweiligen Verordnungen nur angehört.

Lesen Sie auch: Wie hoch ist der Inzidenzwert in jeder Gemeinde Sachsens?

Darüber hinaus fordert die Linksfraktion landesweite und regionale Runde Tische: „Regierung, Behörden, Wissenschaft, Interessengruppen und Betroffene müssen gemeinsam über Lösungen – auch für Wiederöffnungen – diskutieren und Vorschläge unterbreiten.“

Von Andreas Debski