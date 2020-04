BMW fährt Leipziger Werk am 18. Mai wieder hoch

Leipzig

Nach VW fährt auch BMW seine Produktion wieder hoch. Ab 18. Mai sollen in Leipzig nach zwei Monaten Stillstand wieder Autos gebaut werden, kündigte Werkssprecher Julian Friedrich am Freitag gegenüber der LVZ an. Bereits früh um 6 Uhr soll es dann losgehen. „Wir werden aller Voraussicht nach am 18. Mai mit der Frühschicht die Produktion wieder aufnehmen.“

BMW hatte seine Werke am 18. März wegen der Corona-Krise heruntergefahren, mehr als 20.000 Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt. Ab Mai sollen die Standorte nun nach und wieder hochgefahren werden – am 4. Mai die US-Fabrik in Spartanburg, eine Woche später das Werk im bayerischen Dingolfing und das in Mexiko, in der Woche darauf dann zusammen mit Leipzig das Stammwerk in München und die Standorte in Regensburg und Südafrika.

„Wir bereiten uns intensiv auf den Wiederanlauf vor“, sagte der Leipziger Sprecher. Dabei gehe es vor allem um zusätzliche Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter, um sie vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. „Das hat höchste Priorität.“ So werde geprüft, wie sich in der Produktion der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Mitarbeitern einhalten lasse –und wo Mundschutz getragen werden müsse. Die Masken dafür stellt BMW inzwischen selbst her –in Wackersdorf in Bayern. „Von dort werden auch wir beliefert.“ Zudem arbeite man dran, Umkleide- und Pausenräume so umzugestalten, dass Abstand gewahrt wird.

Noch unklar, wie viele der 5400 Mitarbeiter des Leipziger Werks gleich am 18. Mai an ihren Arbeitsplatz zurückkehren werden. „In welchem Umfang wir loslegen werden, ist noch offen“, sagte der Sprecher. Das Werke werde sicher nicht sofort wieder voll hochgefahren. „Wir werden nicht gleich wieder 1000 Autos am Tag bauen.“ Nach und nach wolle man aber alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen.

