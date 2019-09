BMW: i8 feiert seine Wiederauferstehung – hohe Nachfrage beim i3

Leipzig

Wer nur oberflächlich die beiden Flitzer anschaut, könnte sich schnell irren. Das Konzeptfahrzeug BMW Vision hat eine verblüffende und durchaus gewollte Ähnlichkeit mit dem Supersportwagen i8, der im Leipziger Werk von den Bändern rollt. Charakteristisch sind etwa die Flügeltüren und der Hybridantrieb.

Auferstehung im Vision

Der BMW i8 wird zwar Ende April nächsten Jahres eingestellt, aber im neuen Vision erfährt er so etwas wie eine Wiederauferstehung – wenn auch nicht in Sachsen, sondern in Bayern. Für den Münchner Autokonzern steht damit schon heute fest, dass sich die Schaffung der Sub-Marke i, für die das Leipziger Werk als Produktionsstandort auserkoren wurde, auf jeden Fall gelohnt hat. „Wir sind hier Innovationstreiber“, sagte Werkssprecher Julian Friedrich gegenüber der LVZ. Verfahren, die hier erstmalig Anwendung gefunden hätten, „finden ihren Widerhall in anderen Produkten“.

Da haben die heute 5300 Beschäftigten in der Fabrik im Norden der Messestadt das umgesetzt, was der damalige BMW-Vorstandschef Norbert Reithofer vor sechs Jahren bei der Premiere des i3 verkündet hatte: Leipzig sei ein „regelrechter Innovationsstandort innerhalb der BMW-Gruppe“.

Carbon und Leichtbau sind die Zukunft

Zwei weitere Beispiele belegen das. Im i3 wurde als Premiere ein Fahrstabilitätssystem für alle vier Räder eingesetzt. Heute wird das auch im neuen 1er BMW, der ebenfalls in Leipzig gefertigt wird, benutzt. Oder: „Wir werden Carbon weiter gezielt einsetzen“, verkündete Harald Krüger, bis vor wenigen Wochen Konzernchef, vor knapp zwei Jahren im LVZ-Interview. Und tatsächlich: Dieser extrem leichte Verbundwerkstoff, erstmals im i3 und später im i8 serienmäßig verbaut, wird heute unter anderem im 7er-Modell verwendet. „Carbon und Leichtbau gehören zur Zukunft von BMW“, hatte Krüger damals betont.

So war für den Münchner Autohersteller von vorn herein klar, dass der i3 und der i8 eine begrenzte Lebensdauer haben. Während das Aus des i8 feststeht, ist das Enddatum des i3, des ersten reinen Elektroautos von BMW, noch offen. Die Nachfrage steigt ständig. „Ein Ende ist nicht in Sicht“, bekräftigt Friedrich. Allein im August habe sich der Absatz um 30 Prozent erhöht. Folglich habe der i3 zwar keinen direkten Nachfolger, aber „noch eine lange Zukunft“. Und auch nach dem Auslaufen der i3-Fertigung werde BMW weiter Premium-Kompaktwagen mit Elektromotor anbieten.

Im Übrigen haben zahlreiche Automodelle eine befristete Lebens- und Produktionszeit. Die Liste der Fahrzeuge, die einst gebaut wurden, reicht vom in Eisenach hergestellten Opel Adam, setzt sich fort im 6er-BMW sowie Audi A2 und endet nicht beim VW-Käfer. Auch der Trabi und der Wartburg sind längst Geschichte.

