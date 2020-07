Bangen um Esprit-Filiale im Leipziger Zentrum

Leipzig

Das Bangen um den Erhalt der Filiale der Mode-Kette Esprit in der Leipziger Innenstadt geht weiter. Das Unternehmen hatte in dieser Woche vermeldet, dass ein Fünftel der weltweiten Belegschaft entlassen und die Hälfte aller Filialen in Deutschland bis Ende November geschlossen werden soll. „Esprit erreicht Meilenstein bei der Restrukturierung und ist gut auf die neue wirtschaftliche Situation vorbereitet“, lautete der Titel der Mitteilung vom Mittwoch.

Nach LVZ-Informationen ist von den Schließungsplänen auch der Standort in der Leipziger City – an der Grimmaischen Straße - betroffen. Zu einem entsprechenden Bericht vom Donnerstag äußerten Facebook-Nutzer einerseits Bedauern, andererseits generelle Kritik an großen Modekonzernen. Einige User, die nach eigenen Angaben in der betroffenen Filiale arbeiten, widersprachen jedoch der Meldung. „Wir schließen nicht, das ist eine Falschmeldung“, hieß es beispielsweise.

Eine Nachfrage bei Esprit bringt in der Sache bislang keine Klarheit. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen können, welche Filialen geschlossen werden, da die Gespräche mit den Mitarbeitern noch nicht abgeschlossen sind“, teilte die Pressestelle am Freitag gegenüber LVZ.de mit. Eine offizielle Bestätigung, ob der Standort im Leipziger Zentrum geschlossen wird oder erhalten bleibt, steht also noch aus. Bis dahin geht das Bangen weiter.

