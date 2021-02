Leipzig

Corona hat „Barthels Hof“ besonders hart getroffen. „Unser Lichtblick waren eigentlich die Überbrückungshilfen für kleine mittelständische Unternehmen, die der Gesetzgeber festgelegt hat“, sagt Torsten Grahl, der das Traditionslokal seit 2012 als Familienunternehmen führt. Seit mehr als 500 Jahren wird dort sächsisch gekocht. „Doch wir werden im Stich gelassen, bekommen keine Hilfe vom Staat“, konstatiert der 59-Jährige, der 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem der ältesten Restaurants der Stadt beschäftigt. Die sind allesamt in Kurzarbeit. Wann wieder geöffnet werden kann, ist ungewiss. Doch das ist es gar nicht, was Grahl so viele Sorgen bereitet.

Gasthof nach Brand ein Jahr lang geschlossen

Das Traditionslokal „Barthels Hof“ in Leipzig gibt es mehr als 500 Jahre. Quelle: André Kempner

Die Wirtsfamilie musste bereits 2019 einen schweren Schicksalsschlag verkraften: In den Morgenstunden des 31. Januar 2019 war im Traditionsgasthaus nach einem Einbruch ein Brand gelegt worden. Das Lokal musste daraufhin dicht machen. Als der Brandschaden schon so gut wie behoben und die Wiedereröffnung ins Auge gefasst war, kam die nächste böse Überraschung. In der Küche gab es einen großen Wasserschaden, verursacht durch marode Rohre. Der ganze Boden musste aufgehackt werden. Auch das wurde repariert – doch „Barthels Hof“ blieb mehr als ein Jahr zu und bewirtete erst ab Februar 2020 wieder Gäste.

Brandstiftung am 31. Januar 2019 im „Barthels Hof“. Quelle: André Kempner

Hilfe wird nach Umsatz 2019 berechnet

Und das wird Familie Grahl jetzt zum Verhängnis: Denn für die Überbrückungshilfen im ersten Lockdown werden die Umsätze aus dem Jahr 2019 zu Grunde gelegt. „Da wir im anzugebenden Zeitraum keine Umsätze vorweisen können, weichen wir vom Fördersteckbrief ab und werden zum Großteil von den dringend benötigten Hilfen ausgeschlossen“, bedauert Grahl. Er habe zwar Kontakt mit der Projektgruppe für Überbrückungshilfen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgenommen, um auf die Ausnahmesituation hinzuweisen. es gab auch Unterstützung von der Industrie- und Handelskammer. „Die Versicherung ist ja für den Brandschaden aufgekommen. Diese rechnete damals mit einem angenommenen Umsatz“, erklärt der Wirt. Dies wäre auch für die Berechnung der finanziellen Hilfe möglich gewesen.

Weniger Umsatz im Oktober 2020

Doch das wurde ebenso wie der Zuschuss selbst abgelehnt. Dann kam der zweite Lockdown ab November 2020. Für die Überbrückungshilfe II wurde diesmal der Umsatz vom November/Dezember 2019 herangezogen. Jetzt waren die Berechtigungskriterien modifiziert, um Einrichtungen, die unverschuldet geschlossen waren, entgegen zu kommen. Deshalb fiel „Barthels Hof“ nicht gänzlich durchs Raster.

Für solche Fälle wurde dann der Oktober 2020 als Vergleich herangezogen. „Das ist allerdings für uns ein schlechter Monat, weil viel weniger Gäste da waren. Viele Menschen waren einfach verunsichert, Abstandsregelungen mussten eingehalten werden“, konstatiert Grahl. Hinzu kommt: Messen, Kongresse, Seminare, private Feiern, von denen der Gasthof mit seinen 170 Plätzen im Normalfall lebt, mussten ausfallen. Und auch die Touristen blieben coronabedingt zu Hause. Sein Steuerbüro habe errechnet, sagt Grahl, dass er maximal neun Prozent der November- und Dezemberhilfen erhalte, wenn mit dem Oktober-Umsatz 2020 gerechnet wird. „Davon können wir definitiv nicht leben.“ Im Vergleich zum Jahresende 2018 waren es im besagten Monat zwei Drittel weniger Gäste.

Wirt Torsten Grahl am Tresen in „Barthels Hof“. Dort darf momentan kein Bier ausgeschenkt werden. Fässer, die Grahl noch im Keller hat, müssen wahrscheinlich ebenso wie Säfte weggeschüttet werden, falls die Lokale nicht alsbald wieder öffnen. Quelle: André Kempner

Wirt: Finanziell mit dem Rücken zur Wand

Seit Anfang Februar 2021 sind die Richtlinien zu den neuen Hilfen für Januar bis Juni 2021 veröffentlicht worden. Betriebe wie „Barthels Hof“, die unverschuldet durch Baumaßnahmen oder Brand nicht arbeiten konnten, sind wiederum nicht berücksichtigt. Grahl rechnet damit, nur etwas für den Monat Januar 2021 zu bekommen – der Brand ereignete sich am 31. Januar 2019.

„Finanziell stehen wir mit dem Rücken zur Wand, weitere Kredite kommen nicht infrage“, sagt Grahl. Denn Kredite musste das Familienunternehmen bereits aufnehmen, um die Renovierungsarbeiten nach dem Brand zu stemmen. Seine Forderung: „Hier muss es eine Ausnahme- oder Härtefallregelung geben.“ Ansonsten steht es bitter um Leipzigs Traditionslokal. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht.“

Derzeit wie alle Restaurants geschlossen: das Traditionslokal „Barthels Hof“ in Leipzig. Quelle: André Kempner

Von Mathias Orbeck