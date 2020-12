Bauindustrieverband Ost warnt vor Ideologisierung des Bauens

Leipzig

Der Bauindustrieverband Ost hat sich für Technologieoffenheit in seiner Branche ausgesprochen. „Wir stellen eine zunehmende Ideologisierung des Bauens fest“, beklagte Hauptgeschäftsführer Robert Momberg im Gespräch mit der LVZ. „Das bedeute, dass nicht mehr bautechnische Erwägungen über das Wie eines Bauwerkes entscheiden, sondern dass vermehrt politische Kriterien bei der Verwendung von Baustoffen oder Verfahren eine Rolle spielen.“ Das sei gerade beim Hype um den Holzbau zu sehen, der natürlich eine gute Möglichkeit darstelle, nachhaltig zu bauen. Aber er sei eben nicht für alle Projekte die beste Wahl. Auch die massive Bauweise könne in Hinblick auf ökologische und ökonomische Eigenschaften mit dem Holzbau konkurrieren. „Für uns sind daher die obersten Grundsätze Transparenz und fairer Wettbewerb“, betonte der Verbandschef. Alles andere führe zu einem weiteren Anstieg der ohnehin viel zu hohen Bürokratie beim Bauen.

Bürokratie als eines der größten Hindernisse

Momberg bezeichnete die Bürokratie als eines der größten Hindernisse während des Planungs-, Genehmigungs- und Bauprozesses und verwies auf eine Umfrage seines Verbandes. Danach bewerten acht von zehn Unternehmen die Bürokratiebelastung als zu hoch. Zwei Drittel sehen sich im Bauablauf durch Bürokratie behindert. Vor allem der Dokumentationsaufwand binde massiv Arbeitskräfte, die in Zeiten des Fachkräftemangels dringend für Bauaufgaben gebraucht werden würden. „Wir schätzen, dass sich die Bürokratiekosten für das Bauhauptgewerbe in Ostdeutschland auf 0,5 Milliarden Euro jährlich belaufen.“ Der Verband, der die Interessen von 260 Baubetrieben mit zusammen 20 000 Beschäftigten in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt vertritt, wünsche sich „eine echte Entbürokratisierungsoffensive und eine Rückbesinnung auf ein partnerschaftliches Bauen auf Augenhöhe“. Allein beim Bau eines Einfamilienhauses müssten rund 10 000 Bestimmungen beachtet und erfüllt werden. Die Verringerung von Bürokratiepflichten, die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren sowie die Durchdringung digitaler Prozesse in den Bauverwaltungen wären echte Wachstumstreiber für die Branche.

Ostdeutsche Baubranche bisher gut durch die Pandemie gekommen

Die ostdeutsche Baubranche ist nach Mombergs Einschätzung bisher gut durch die Pandemie gekommen. Es gebe wohl kaum eine Branche, die so krisenerprobt sei wie der Bau. Die hiesigen Firmen hätten in den vergangen 30 Jahren viele Krisen meistern müssen. „Diese Flexibilität und auch der unbedingte Wille, dass es weitergeht, hat den Unternehmen in der Krise sicherlich geholfen.“ Daher sei 2020 insgesamt noch positiv verlaufen. Bis Oktober wurde im Bauhauptgewerbe Ostdeutschlands mit knapp 16 Milliarden Euro ein Umsatzplus von 2,6 Prozent erzielt. „Wir rechnen damit, dass das Jahr 2020 insgesamt noch im Bereich des Vorjahresergebnisses abgeschlossen wird.“ Allerdings sei bei Auftragseingang bereits ein Minus von vier Prozent zu verzeichnen. Aufgrund des hohen Auftragspolsters, das im Laufe des Jahres abgearbeitet werden konnte, sei daher trotz des Nachfrageeinbruchs ein Umsatzplus erzielt worden.

Auftragseingang offenbart bereits Nachfrageeinbrüche

Der Verband schaut nach Mombergs Angaben mit einiger Sorge auf das kommende Jahr. Die Mehrheit der Betriebe erwarte sinkende Umsätze. Die Auftragsbestände seien weitgehend abgearbeitet und der Blick auf den Auftragseingang offenbart bereits Nachfrageeinbrüche im Wohnungsbau (minus 9,4 Prozent), im Wirtschaftsbau (minus 5,2 Prozent) und Straßenbau (minus 8,1 Prozent). „Uns ist bewusst, dass alle Gebietskörperschaften aufgrund der Corona-Hilfen und Steuerausfälle vor enormen Herausforderungen stehen. Dennoch kommt dem Staat als Bauherren eine besonders große Verantwortung zu.“

Bauindustrie gut für die Zukunft aufgestellt

Die Bauaufgaben dürften auch während der Corona-Pandemie nicht vernachlässigt werden. „Wir fürchten eine Krise nach der Krise, daher benötigen wir auch in diesen Zeiten eine Investitionsoffensive – dies wäre sowohl der beste Motor für die regionale Bauwirtschaft als auch eine dringende Maßnahme, um den nach wie vor bestehenden Investitionsstau abzubauen.“ Allerdings gelte trotz alledem, „dass die ostdeutsche Bauindustrie gut für die Zukunft aufgestellt ist und zum Beispiel durch die zunehmende Digitalisierung auf den Baustellen ihre Wettbewerbsfähigkeit stetig erhöht“.

Von Ulrich Langer