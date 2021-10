Beiersdorf investiert 400 Millionen Euro in seinen neuen Leipziger Standort

Leipzig

Es mutet wie ein zauberhaftes Märchen an und ist doch wahr. Da war einmal die kleine Florena-Fabrik im sächsischen Waldheim, die zeitlebens eine famose Erfolgsgeschichte schrieb und nun sogar unter den Fittichen der großen Hamburger Beiersdorf-Mutter noch höhere Gipfel erklimmen mag. Eine Legende, die vor vielen, vielen Jahren ihren Anfang nahm. Als nämlich 1852 der Apotheker und Unternehmer Adolf Heinrich August Bergmann die „Waldheimer Parfümerie- und Toilettenseifenfabrik“ gründete und deren Nachfahren in der DDR zum größten Kosmetik-Hersteller des Landes aufstiegen.

Wer hätte einst gedacht, dass diese Unternehmerschaft fast 170 Jahre später nach wie vor noch ihren sagenhaften Lauf fortsetzt. Denn mit der größten Investition der Firmengeschichte führt Beiersdorf (Marken Nivea, Tesa und Eucerin) einen nahezu einzigartigen sächsischen Traditionsstandort zu neuerlichen Höhen: Rund 400 Millionen Euro steckt der Hamburger Kosmetik-Riese, zu dem der Waldheimer Betrieb seit 2002 gehört, in einen Neubau in Leipzig.

Neben einer Produktionsstätte mit 200 Mitarbeitern entsteht zudem im Norden der Messestadt ein Logistikzentrum, in dem weitere 400 Leute Beschäf­tigung finden sollen. 2022 ist hier der offizielle Neustart vorgesehen. Traumhafte Aussichten. Diese hat Oberbürgermeister Burkhard Jung im Sommer mit den Worten belohnt: „Mit dem Beiersdorf-Konzern siedelt sich eine bedeutende Branche in Leipzig an, die für uns eine neue, große Entwicklungschance ist.“ Zumal hier, wie bereits in Waldheim, längst nicht nur Florena-Erzeugnisse hergestellt werden, sondern auch andere Konzern-Marken.

Aus für Waldheim

Kaum jemand glaubte in der Anfangsphase, dass das Waldheim-Projekt eine solche Wendung nimmt. Schön und dennoch – wie eben immer in Erzählungen der ­Gebrüder Grimm oder von Hans Christian Andersen und Co. – lauert im Hintergrund das verflixte und oft unvermeidlich Böse, eben unangenehm Unvorhersehbares. Denn der bisherige Produktionsstandort in Waldheim mit derzeit rund 260 Beschäftigten wird im Gegenzug dichtgemacht.

In Leipzig sind am Ende „nur“ noch 200 in der Fertigung zugange – 60 verlieren also definitiv ihren Job. Aus der Traum. Und wie viele der bisherigen Florenaer nach Leipzig pendeln, um nicht arbeitslos zu werden, ist noch unklar. Für die 80 Kilometer entfernte Kleinstadt – sie selbst nennt sich „Perle des Zschopautals“ – ein herber Schlag, der ihre Wirtschaftskraft deutlich schwächt.

Das wurmt die Betroffenen. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) bringt es drastisch auf den Punkt: Vom „Schlag in die ­Magengrube“ sprach er 2020, als klar wurde, dass in seinem Ort ein wichtiger Betrieb nicht mehr lange am Leben sein wird. „Es ist traurig und tut mir sehr weh“, fügte er hinzu. Wenngleich er einräumte, dass die für eine Expansion des Werkes nötigen Flächen in der Kleinstadt nicht vorhanden seien. So sieht es auch der frühere Chef des Florena-Werks Heiner Hellfritzsch, der nach der Wende die Firma der Treuhand abkaufte: Beiersdorf stehe im weltweiten Wettbewerb. Insofern sei der Schritt des Neubaus für „mich vollkommen nachvollziehbar“.

Ein Versteckspiel, das für Fassungslosigkeit sorgt

Allerdings droht weiteres Ungemach. Noch vor Kurzem war un­geklärt, was aus dem Waldheimer Firmengelände werden soll. Bei Beiersdorf hieß es seinerzeit nur, es werde „aktiv nach Nachnutzungsoptionen“ gesucht. Ob dies am Ende gut ausgeht, ist abzuwarten.

Auch in der neuen „Heimat“ wird die Neuansiedlung nicht als allumfassender Segen empfunden. Wenngleich die Freude überwiegt, den Zuschlag für die Investition bekommen zu haben. Immerhin hatten die Hamburger auch andere deutsche Standorte ins Visier genommen. Manche Sachsen wie der hiesige Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sehen im Engagement der Norddeutschen im Freistaat „ein starkes Signal für Aufbruch und Zuversicht“. Dies wertete seinerzeit der FDP-Politiker Bernd Wetzig aus Waldheim als Sarkasmus, da mit dem Wegzug Lehrlings- und Arbeitsplätze in seiner Stadt auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Ganz abgesehen von der zurückbleibenden Industrieruine.

Wenig Begeisterung löste zudem das ursprüngliche Versteckspiel aus. War doch immer die Rede von Leipzig als neuem Standort, von der Waldheim-Schließung zunächst aber nicht. Diese späte Offenbarung löste heftige Verärgerung aus. „Beiersdorf hat die Beteiligten hinters Licht geführt“, schimpften die Landesvorsitzenden der Linken Susanne Schaper und Stefan Hartmann, als die ganze Wahrheit herauskam. „Wir sind fassungslos und für un­sere Stadt ist das ein großer Schlag“, stimmte der Linken-Fraktionschef der Stadtratsfraktion Waldheim ­Dieter Hentschel zu. Adam ­Bednarsky, Stadtchef der Leipziger Linken, kritisierte: „Faktisch entstehen keine neuen Arbeitsplätze.“

Die Nordsachsen rund um ­Delitzsch wiederum befürchten ­negative Wirkungen auf den Verkehr in der Region vor allem mit Blick auf das geplante Verteilzentrum. Rückstaus seien nicht aus­zuschließen, hieß es da und dort. ­Allerdings meint das Landratsamt, dass derartige Folgen noch nicht ­absehbar seien.

Interne Probleme

Hingegen läuft bei der Mutter Beiersdorf selbst nicht alles so zauberhaft. Sie kämpft mit Krankheiten, die sie ziemlich schwächten und erst noch gänzlich auszukurieren sind. Hausgemachte Ungereimtheiten und nicht zuletzt die Corona-Krise haben dem Kosmetik-Konzern mit weltweit über 20 000 Mitarbeitern zugesetzt. Das zeigt sich an einem deutlichen ­Umsatzrückgang. So rutschten die Erlöse von 7,6 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf reichlich 7 Milliarden Euro im Folgejahr ab. Dazu trugen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch interne Querelen bei. Immerhin brodelte es in der Führungsetage in den vergangenen Monaten mächtig.

Im April dieses Jahres musste der bisherige Konzernchef Stefan De Loecker seinen Hut nehmen. Nun sitzt Vincent Warnery, der Medienberichten zufolge bereits auf dem Absprung gewesen sein soll, auf dem Chefsessel. Zuvor verließen schon Finanzchefin Dessi ­Temperley, Marketing-Vorstand Asim Naseer und Forschungschefin May Shana‘a das Unternehmen. In den Vorstand rückten im Sommer Patrick Rasquinet und Oswald Barckhahn auf. Nach Märchenland sieht das keinesfalls aus. Aber das kann ja nun ganz anders werden.

Wie es auch von einem Novum in der Firmenstrategie erhofft wird. So können Kunden unter der Digital-Marke Own (Only what‘s ­needed)Beiersdorf-Hautpflegeprodukte seit Anfang Februar online erwerben. Die Corona-Krise hat den Trend zum Internet-Verkauf verstärkt. Mit Own werden, so der Hamburger Konzern, nun auf Basis von künst­licher Intelligenz aus mehr als 380 000 Formelkombinationen entsprechende, auf den Kunden zugeschnittene Produkte an­geboten – angepasst an den jeweiligen Hauttyp, Lebensstil und die Jahreszeit.

Das Geheimnis des erhofften ­Zukunftsglücks – vielleicht verbirgt es sich in der Summe aller einge­leiteten Schritte. Dann wird das Märchen von Florena und Beiersdorf auch weitere Jahrzehnte oder noch länger die Welt erfreuen.

Von Ulrich Langer