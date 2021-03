Beschäftigte der Leipziger Porsche- und BMW-Werke streiken im Autokorso

Leipzig

Etwa 1000 Mitarbeitende des Porsche-Werks Leipzig haben am Donnerstagnachmittag mit einem Autokorso rund um das Werk gestreikt. Grund dafür ist die Forderung der IG Metall, die Arbeitsbedingungen Ost und West anzugleichen. Bereits am Mittwoch streikten rund 1700 Beschäftigte des Leipziger BMW-Werks, wie die Industriegewerkschaft am Donnerstag mitteilte.

Zukunftspaket mit vier Prozent mehr Geld gefordert

Die IG Metall will damit weiter den Druck auf die Tarifverhandlungen erhöhen. „Auch unter Corona-Bedingungen zeigen die Beschäftigten, dass sie bereit sind, mit kreativen Aktionen für ihre Forderung zu kämpfen“, erklärte Bernd Kruppa, Erster Bevollmächtigter IG Metall Leipzig. Die Gewerkschaft fordert für die mehr als 3,8 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie ein Zukunftspaket. Dieses beinhaltet vier Prozent mehr Geld für zwölf Monate, das zur Sicherung von Beschäftigung und Einkommen eingesetzt werden soll. Neben betrieblichen Zukunftstarifverträgen sind auch ein tarifliches Angleichungsgeld und die Verbesserung der Übernahmeregelungen für Auszubildende Thema in den Tarifverhandlungen.

„Unsere Forderungen sind angemessen und weisen in die Zukunft. Die Beschäftigten sind diejenigen, die durch die Krise mit Maske, Abstand und Hygieneeinhaltung oder aus dem Homeoffice die wirtschaftliche Kraft aufrechterhalten“, sagte Kruppa. Eine Nullrunde für die Beschäftigten oder ein Mix aus Einmalzahlung und Tabellenerhöhung in 2022 sei „keine Grundlage für einen soliden Tarifabschluss“, so der IG-Metall-Sprecher weiter.

Seit Ende der Friedenspflicht haben bis zum 11. März 2021 nach Angaben der Gewerkschaft bereits gut 10.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Berlin, Brandenburg und Sachsen vorübergehend ihre Arbeit niedergelegt.

Von almu