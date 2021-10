Leipzig

Es ist ein gewaltiges Wortungetüm: Feelgood-Managerin. Für Laien unverständlich. Ins Deutsche übersetzt kommt schnell die Assoziation „Kümmerlinge“ auf oder etwas gestelzter „Gutes-Gefühl-Organisa­torinnen“. Da schütteln Claudia ­Caruso (40) von der Firma TIQ Solutions und Anja Neumann (34) von der Firma F&P – Creating Communities, die beide ihren Sitz in Leipzig haben, nahezu synchron ihre Köpfe. „Wir fungieren doch nicht als der personifizierte Kummerkasten in unseren Unternehmen“, sind sich die beiden einig. Und dennoch ist diese Denkrichtung nicht gänzlich der Holzweg zur Erklärung dessen, was sie als Feelgood-Managerinnen zu bewerkstelligen haben.

„Ziel unseres Wirkens ist es, den Rahmen für eine wertschätzende und sinnstiftende Unternehmenskultur zu schaffen, diese weiterzuentwickeln und immer wieder neu zu beleben“, betont Claudia Caruso. Ihre „Kollegin“ stimmt zu, meint, „wir sind Impulsgeberinnen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“. 150 sind es bei F&P, die die Erotik-Community Joyclub betreibt. Bei TIQ Solutions arbeiten 15 Beschäftigte. Und ihnen zu helfen, dass sie sich auf Arbeit gut fühlen (feel good), dies ständig zu pflegen und am besten weiter voranzubringen – darum geht es den beiden Frauen in ihrem Job durchaus.

Ungenutztes Potenzial und schlechte Kommunikation

Dennoch greife auch diese Umschreibung zu kurz. Es sei längst nicht mit guter Laune getan. „Wir wollen vielmehr den Zusammenhalt fördern“, erklärt Neumann. „Ein kräftiges Wir-Gefühl aufbauen und ­sichern“, ergänzt ­Caruso. Sie habe zum Beispiel kurz nach ihrem beruflichen Einstieg bei TIQ Solutions Unstimmigkeiten im Unternehmen entdeckt, das als Dienstleister Unternehmen unterstützt, Daten zu erfassen, zu analysieren und zu visualisieren, damit daraus Erkenntnisse für zukünftige Entscheidungen gezogen werden können. Damit dies die TIQ-Fachleute möglichst perfekt hinkriegen – dazu sei eben bei ihrer Firma ein Klima des Miteinanders nötig.

Die studierte Betriebswirtin und gebürtige Leipzigerin spürte anfangs, dass so manches Potenzial der Beschäftigten ungenutzt blieb. „Bei uns hat die interne Kommunikation nicht so richtig funktioniert“, erinnert sie sich. Es sei irgendwie zu Missverständnissen in den Abläufen gekommen. „Sand war sozusagen im Getriebe.“ Ihn auszukehren – da „müssen alle mit anpacken“. Da gelte es herauszuarbeiten, wie jeder an seinem Arbeitsplatz dafür Verantwortung übernehmen kann und soll. „Das gilt es aber erst einmal zu erkennen. Dann kommt der nächste Schritt: zu überlegen, wie der Besen oder die Bürste am sinnvollsten zu handhaben sind, um möglichst jedes Sandkörnchen zu erwischen und zu beseitigen.“

Am Ende läuft es auf „ein großes riesiges Wir-Gefühl hinaus“, erklärt Neumann. Es sei eben überaus wichtig, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ins Boot zu holen. Es gilt, jeden Einzelnen einzubeziehen, bei ihm das Gespür und die emotionale Überzeugung auszuprägen, dass er etwas in der Firma bewegen kann – „darauf kommt es doch an“, so Caruso.

Empathie und Teamgeist statt Egoismus

Gerade im Zeitalter der Digitalisierung stünden alle vor der Herausforderung, dass sich berufliche Rollen immer wieder neu definieren, meint Neumann. Aber nicht allein, engstirnig und ohne Blick zum Nachbarn. Also: Kampf dem Egoismus, voran zu einem Höchstmaß an Empathie und Teamgeist. „So etwa könnte es beschrieben werden“, sagt Caruso. „Das Sich-Hinein­versetzen in die Gedanken und Empfindungen der Kollegen und Kolleginnen, um am Ende gemeinsam noch mehr zu erreichen, eine gegenseitige Achtung voreinander aufzubauen, jeden mitzureißen auf der Bootsfahrt, keinen hängen zu lassen – all das gehört dazu.“

Und das funktioniere nur durch eine konstruktive Kommunikation, eine verständnisvolle und anregende Rückkopplung untereinander. Neumann erklärt dies an einem Beispiel: „Entscheidungen im Unternehmen sollten idealerweise im Team, unter Einbezug aller und mit allen Beteiligten getroffen werden.“ Soziale Kompetenz bedeute eben auch, im Zweifel zu erklären, warum der eine oder andere Vorschlag von Kollegen oder Kolleginnen nicht umgesetzt werde. Das schließe ein, „ihnen zu zeigen, dass es dennoch von großer Wichtigkeit war, überhaupt mitgedacht und die Idee eingebracht zu haben, das ist ein Teil unserer Berufung“, so Caruso. Das schließe ein, dass jeder auch Fehler machen darf. Sie zu analysieren, damit sie sich nicht wiederholen, ist ebenso von unschätzbarem Wert.

Eingehen auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Einfühlsamkeit im beruflichen Alltag leben, „hilft schließlich mit, die Beschäftigten zu Höchstleistungen zu stimulieren“. Zu verstehen, was den anderen treibt und wie er noch besser agieren kann, sich noch wirkungsvoller einzubringen vermag – das zu befördern „ist unser Credo“, betonen beide unisono. Es gelte die Einstellung zu verfestigen, dass es in dem gemeinsamen Boot auf den Paddelschlag jedes Einzelnen ankommt und auch auf einen Kapitän, der fähig ist, alle Ruderer so zu motivieren und deren Fähigkeiten herauszulocken, dass sie sich mit Freude in die Riemen legen.

Von Ulrich Langer