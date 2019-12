Leipzig

Wenn am Montagabend in Berlin die 206 besten Azubis des Jahres 2019 von der Industrie- und Handelskammer ( IHK) ausgezeichnet werden, dann befinden sich unter ihnen auch drei Leipziger: Michelle Oertel, Markus Naujoks und Mario Winkelbauer konnten in ihren Abschlussprüfungen die jeweils höchsten Punktzahlen in ihren Berufszweigen erreichen, wie die IHK am Montag mitteilte.

Oertel absolvierte ihre Ausbildung an der Universität Leipzig als Tierpflegerin. Naujoks konnte den deutschlandweit besten Abschluss als Fachkraft für Lagerlogistik bei der Schenker Deutschland AG erzielen. Und Winkelbauer wurde bei der DB Netz AG im Leipzig zum Eisenbahner im Betriebsdienst ausgebildet.

„Zu den herausragenden Ergebnissen gratulieren wir auf das Herzlichste“, wird Thomas Hofmann, Hauptgeschäftsführer der IHK Leipzig, in der Mitteilung zitiert. „Solche Spitzenleistunen sind die beste Werbung für die duale Ausbildung als auch für unseren Wirtschaftsstandort.“

Deutschlandweit nahmen dieses Jahr rund 300.000 Azubis an den Abschlussprüfungen der IHK teil. Aus Leipzig und Umgebung schlossen laut IHK mehr als 3300 Jugendliche im Winter und im Sommer 2019 eine Berufsausbildung erfolgreich ab.

Von Christian Neffe