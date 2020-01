Besucher verlassen verärgert Infoabend zum Leipziger Flughafen

Schkeuditz

Zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung hatte am Mittwochabend der Flughafen Leipzig-Halle ins Globana-Hotel geladen. Im Zuge des Planänderungsverfahrens zur Erweiterung des Vorfeldes sollten die Schkeuditzer und andere Betroffene die Möglichkeit erhalten, ihre Fragen loszuwerden. Am Ende gab es allerdings vor allem Kritik am Veranstaltungsformat.

Antragsstellung Ende März

Etwa 300 Anwohner – nicht nur aus Schkeuditz – waren der Einladung des Flughafens gefolgt. Die erfuhren von Moderatorin Rommy Arndt zunächst, worum es eigentlich geht. „Im Süden soll das Vorfeld des DHL-Hubs erweitert werden, zudem sind neue Rollwege geplant“, erklärte sie. „Diese Informationsveranstaltung zeigt, dass der Flughafen seine Informationspflicht sehr ernst nimmt.“

Von dessen Chef Götz Ahmelmann erfuhren die Veranstaltungsbesucher, dass der Airport insgesamt 500 Millionen Euro investiert, unter anderem auch in die Verschönerung des Terminals und andere Sanierungsmaßnahmen. Größter Einzelposten in dieser Summe sei jedoch die Erweiterung des Vorfeldes im Bereich DHL. „Wir wollen den Antrag Ende März einreichen“, sagte Ahmelmann. Mittels Gutachten sollen die Auswirkungen auf Natur und Nachbarn transparent werden. „Aber wir wollten auch noch vor Antragsstellung mit den betroffenen Nachbarn ins Gespräch kommen.“

DHL will expandieren

Leipzig sei eines von drei DHL-Drehkreuzen weltweit, die anderen beiden befinden sich in Cincinnati und Hongkong, erklärte DHL-Chef Markus Otto. „Seit 2007 haben wir das Frachtaufkommen verdreifacht.“ Deshalb sei nun die Zeit für Optimierungen und Expansion. „Wir sind an den Flughafen herangetreten, mit dem Wunsch, das Vorfeld 4 Richtung Osten erweitern zu können.“

Flughafen : Keine klimatischen Auswirkungen auf Wohngebiete

In einem Film wurden einige Fakten zum Flughafen erklärt. Die Besucher erfuhren, dass zwei der geplanten vier neuen Rollbahnen bereits genehmigt worden sind. Gutachten hätten zudem ergeben, dass ohne Erweiterung das Flugaufkommen bis 2032 auf 110.000 Flüge pro Jahr ansteigen werde – einschließlich der Erweiterung auf 118.000 Flüge, erklärte Ahmelmann im Video. „In den benachbarten Wohngebieten gibt es keine signifikanten klimatischen Veränderungen.“ Gelächter im Publikum.

Betroffene schimpfen über Veranstaltungsformat

Nach dem Film konnten die Besucher an verschiedenen Stationen ihre Fragen im Bereich Umweltschutz, Flugbewegungen, Planänderung und DHL an die jeweiligen Experten stellen. Eine große Frage-Antwort-Runde für alle gab es nicht. Zum Ärger der meisten Besucher, die nach dem Vorstellen des Formats die Veranstaltung verließen.

„Das ist keine Art der Kommunikation“, meinte Gabriele Handke aus Freiroda. „Wer wartet denn eine Stunde in der Schlange, bis seine Frage dann mal beantwortet wird?“ Zumal die Kommunikation in einer Lautstärke erfolge, die tatsächlich nur dem Fragesteller die Antwort verstehen lasse – nicht aber die Betroffenen ringsherum, die an der Antwort unter Umständen auch interessiert seien. „Das Ergebnis des Abends ist, dass sich der Bürger nicht mehr ernst genommen fühlt.“ Unzufrieden war auch Lars Kirchhoff aus Stahmeln. „Diese Veranstaltung ist eine vom Flughafen gewollte Katastrophe“, schimpfte er. „Die Menschen sind gar nicht erst in die Lage gebracht worden, ihre Meinung zu äußern.“

OBM: Auch für mich gewöhnungsbedürftig

Der Flughafen habe absichtlich dieses Format gewählt, erklärte Pressesprecher Uwe Schuhart. „Das Ziel war, dass jeder gezielt seine Frage an die Experten stellen kann.“ Um möglichst viele Fragen beantworten zu können, habe es die Zuordnung nach Themengebieten gegeben. Das Format habe Vor- und Nachteile, meinte auch der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Aber es ist auch für mich etwas gewöhnungsbedürftig.“ Die Stadt werde zu gegebener Zeit eine gemeinsam mit Experten erarbeitete Stellungnahme zum geplanten Vorhaben abgeben.

Wenn alle Genehmigungen durch sind, soll der Bau 24 Monate dauern. Weitere Veranstaltungen finden diese und nächste Woche in Rackwitz, Ermlitz und Lindenthal statt.

