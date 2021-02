Leipzig

Im Leipziger Logistikzentrum von Amazon wird wieder gearbeitet. Am Donnerstagabend konnten die Beschäftigten nach mehrtägiger Zwangspause zurück in die Hallen an der Torgauer Straße.

„Die Betriebspause geschah aus reiner Vorsicht“, teilte Sprecher Stephan Eichenseher mit. „Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter haben für uns oberste Priorität.“ Nach Rücksprache mit den Expertinnen und Experten habe man den Betrieb wieder aufgenommen.

Zu viel Schnee auf dem Dach

Der Versandhändler hatte das Zentrum am Montag geschlossen und die Belegschaft der Spätschicht wegen der Schneemassen nach Hause geschickt. Das Ganze sei eine Sicherheitsmaßnahme, Einsturzgefahr bestehe nicht, so Eichenseher.

Eine Spezialfirma war in den vergangenen Tage im Einsatz, um die Schneemassen vom Dach des Zentrums zu räumen. Dabei habe man auf schwere Technik verzichtet, Schaufel und Schieber kamen zum Einsatz. Die Halle hat eine Dachfläche von rund 75 .000 Quadratmetern.

Amazon: Keine Engpässe bei der Lieferung

Die Aufgaben der Leipziger hätten andere Versandzentren übernommen. Zu größeren Störungen in der Auslieferung sei es nicht gekommen, so Eichenseher. Zum Netzwerk gehören neben dem Leipziger 14 weitere Logistikzentren in Deutschland. Seit Sommer vergangenen Jahres zählt dazu auch das Logistikzentrum in Sülzetal bei Magdeburg.

Auf der letzten Meile habe sich durch die Schließung des Lagers in Leipzig ohnehin nichts geändert. Wie Amazon mitteilt, gehen vom Leipziger Versandzentrum keine Pakete direkt an den Kunden, das laufe über Sortier- und Verteilzentren oder erfolge durch andere Zusteller.

