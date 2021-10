Bewerber und Arbeitgeber: Das Kräfteverhältnis hat sich verändert – EnviaM reagiert

Chemnitz

Das Handy klingelt, zeigt eine unbekannte Nummer an. Die Spannung steigt. Ist das etwa der Personalchef des Unternehmens, bei dem der Kandidat sich um den ausgeschriebenen Job beworben hat? Oder gibt es doch eine Absage? Früher warteten Aspiranten auf die Reaktion des möglichen Arbeitgebers, hofften auf das Ja-Wort.

Doch diese Zeiten sind vorbei. Laut einer Umfrage entscheidet sich fast jede dritte Fachkraft gegen das übermittelte Vertragsangebot. Das zeigt: Das Kräfteverhältnis hat sich geändert. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit waren freie Stellen so begehrt wie Wasser in der Wüste, da wurde schnell unterschrieben, Nachverhandlungen gab es höchst selten. Doch inzwischen wirkt sich die demografische Entwicklung aus.

Der Kampf um die Fachkräfte hat noch nicht in allen Regionen und Branchen begonnen, aber schon in einigen. Was bedeutet, dass die Unternehmen größere Anstrengungen unternehmen müssen als früher, um ihren Bedarf an Fachkräften zu sichern. Letztere haben heute oft so etwas wie die freie Auswahl.

Poker um bessere Konditionen

Das alles weiß natürlich auch ­Sigrid Nagl. Die Personalvorständin von EnviaM, dem größten ostdeutschen Energieversorger, hat festgestellt, dass so mancher Kandidat sich nur deshalb beworben hat, „um mit seinem jetzigen Arbeitgeber zu pokern“, also um bessere Konditionen zu erhalten. Überhaupt ist das Geschäft für Personalabteilungen schwieriger geworden. Das fängt allein bei der Zahl der Bewerbungen an. „Früher gab es 20 Interessenten für eine offene Stelle, heute sind es eher sechs bis acht“, sagt die Managerin.

Nun ist jeder Betrieb darauf erpicht, möglichst qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen. Ein Geheimrezept, wie es gelingt, gute Kandidaten, potenzielle Führungskräfte zur Vertragsunterschrift zu bewegen, gibt es laut Nagl nicht. „Diese Aufgabe ist auf jeden Fall anspruchsvoller geworden.“ Ein Aspekt kommt hinzu. Gute Frauen für technische Berufe zu finden, ist schwer. „Das ist leider ein kleiner Markt.“

Traumjob geht vor Karriere

Die Herausforderungen generell haben sich dabei geändert. „Früher ging es in erster Linie um das Gehalt, die Altersvorsorge und die Arbeitsplatzsicherheit“, berichtet die gebürtige Bayerin. Heute spielen andere Aspekte die Hauptrolle. Etwa, wie flexibel die Arbeitszeiten sind, ob die Möglichkeit besteht, ein Sabbatical einzulegen, welche Chancen bestehen, nach individuellen Vorstellungen die persönliche Entwicklung voranzutreiben. Wobei laut Nagl zu beobachten ist, dass „das Karrieredenken nicht mehr so ausgeprägt ist wie früher“.

Generell kommt es darauf an, dem potenziellen neuen Mitarbeiter eine authentische Darstellung über Job und Firma zu geben, welche Aufgaben genau mit dem Job verbunden seien. Passt das nicht zu den anfänglichen Vorstellungen, lehnen Aspiranten ab. Denn heutzutage bewerben sich viele Mitarbeiter aus einem festen Job heraus. Sie suchen schließlich nicht irgendeinen Arbeitsplatz, sondern ihren Traumjob.

Corona-Pandemie treibt Kulturwandel in Unternehmen voran

EnviaM hat auf diese Trends reagiert und einen Kulturwandel ausgerufen. Der soll helfen, weiter als attraktiver Arbeitgeber zu gelten. Die Philosophie beruht auf drei Säulen.

Die erste steht unter der Überschrift „Flexibles Arbeiten“. Rund 2000 der 3500 Mitarbeiter können einen Großteil ihrer Tätigkeiten in den heimischen vier Wänden ausüben. „Corona hat dieser Entwicklung einen Schub gegeben“, berichtet Nagl. Es habe funktioniert. „Wir legen keinen Wert auf ein Zurück zur Präsenz im Büro.“ Variable Arbeitszeiten ermöglichten es, Familie, Hobbys und Beruf besser miteinander zu verbinden.

Das ist eingebettet in die zweite Säule, die partizipatorische Führung. So wird nicht von oben vorgeschrieben, wer wann und wie lange im Homeoffice ist. „Das legen die Teams fest“, sagt das Vorstandsmitglied. Manche sind eine Woche im Büro, die darauffolgende zu Hause. „Der Mix macht es, auch der informelle Austausch in der Kaffeeküche ist wichtig.“ Was wiederum bedeutet, dass es bei der Personalauswahl wichtig sei, „Teamplayer auszusuchen“. Ebenso komme es darauf an, Entscheidungen etwa auf Vorstandsebene nicht nur zu verkünden, sondern auch zu erklären.

Zum Kulturwandel („das ist eine Führungsaufgabe“) zählt ebenfalls, dass die Rolle des gesellschaftlichen Engagements des Unternehmens zugenommen hat. „Wenn wir bestimmte Projekte fördern, sind unsere Beschäftigten stolz darauf, dass ihr Arbeitgeber das macht“, erzählt Nagl. Das stärke die Mitarbeiterbindung. Auch könnten die Angestellten vermehrt eigene Ideen einbringen. „Sie dürfen diese jederzeit in unseren Vorstandssitzungen vorstellen.“ Wird der Daumen gehoben, gibt es das erforderliche Geld dafür. Die Beschäftigten „sollen nicht nur mitarbeiten, sondern das Gefühl haben, sie können das Unternehmen vorantreiben“. Dazu bestehe die Chance, an Projekten der Konzernmutter Eon mitzuwirken. Auch so könnten Beschäftigte selbst ihre Karriere bestimmen. „Das ist ein wichtiges Bindungsinstrument geworden.“

In diesen Zusammenhang gehört auch eine Initiative des Vorstandes, der kürzlich allen Mitarbeitern das „Du“ angeboten hat. Das sei ein Generationenthema, meint Nagl. Es gehe hier um Freiwilligkeit, es handele sich um keine Anordnung. Und wenn jemand das nicht möchte? „Das ist total in Ordnung. Wer nicht duzen will, wird auch nicht geduzt.“

Eine große Bedeutung kommt im Rahmen der Veränderung der dritten Säule zu. Sie steht in gewisser Hinsicht über den anderen beiden. Zweck und Zielsetzung von EnviaM dürfen nicht vernachlässigt werden, „also Kundenorientierung und unternehmerisches Denken“.

Von Ulrich Milde