Prognosen sind bekanntlich so schwierig, weil sie die Zukunft betreffen. Verschärft gilt das in Krisenzeiten. „Im nächsten Kapitel unserer Erfolgsgeschichte wird die Corona-Pandemie leider eine Hauptrolle spielen“, sagte Andreas Woda, Vorstand der Leipziger Volksbank, bei der Vorlage der Bilanz für 2019. Zwar rechnet er auch für 2020 mit einem Überschuss. Jedoch sei derzeit nicht abzuschätzen, wie stark die Virus-Auswirkungen sein würden.

Dabei hat das Geldinstitut zuletzt einen Wachstumskurs hingelegt. So legte die Bilanzsumme im vorigen Jahr auf 1,145 Milliarden Euro zu – 2018 waren es noch 1,07 Milliarden Euro gewesen. Die Milliardenschwelle war erstmals 2017 geknackt worden. Die Kundeneinlagen verzeichneten im vorigen Jahr einen Zuwachs von 7,6 Prozent. Das Kreditgeschäft legte um 7,8 Prozent zu. „Der anhaltende Aufwärtstrend spiegelt das feste Vertrauen unserer Kunden und Mitglieder in ihre Genossenschaftsbank wider“, kommentierte Woda.

2019 erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte

Er berichtete, dass das Geldhaus auch die Kosten „fest im Griff“ habe. Bei stabilem Mitteleinsatz sei es gelungen, das Zins- und Provisionsgeschäft weiter auszubauen, In Summe sei das Ergebnis aus der normalen Geschäftstätigkeit auf 14 Millionen Euro geklettert. Woda: „Das ist ein stattliches Plus von sechs Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr.“ Aus diesem Ergebnis kann nach Abzug von Steuern das Eigenkapital um mehr als zehn Millionen Euro gestärkt werden. „Daran gemessen war 2019 das vorerst erfolgreichste Geschäftsjahr in der 164-jährigen Geschichte des Instituts“, berichtete Woda.

Geplante Dividende fließt in die Abfederung von Corona-Effekten

Auf Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand beschloss die Vertreterversammlung, zum aktuellen Zeitpunkt keine Dividende auszuschütten. Die Bank folgt damit einer Empfehlung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( Bafin). „Wichtiger als der Erfolg, der hinter uns liegt, ist die Vorsorge für das, was vor uns liegt“, begründete Vorstand Christoph Kothe. Die ursprünglich mit 1,5 Prozent eingeplante Ausschüttung wird nun als Gewinnvortrag zur Abfederung von Corona-Effekten in das Jahr 2020 vorgetragen.

Die Leipziger Volksbank beschäftigt 217 Mitarbeiter, darunter sind 16 Auszubildende. An Gewerbe- und Grundsteuern wurden im Vorjahr in der Region 1,9 Millionen Euro gezahlt. Mittelstand und private Häuslebauer nahmen Kredite im Gesamtvolumen von 494 Millionen Euro in Anspruch.

Von Ulrich Milde