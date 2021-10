Leipzig

Luftsprünge sind ein rares Gut. Wer sie beherrscht, wird meist bewundert. Träumt nicht jeder der zahlreichen Forscher und Entwickler in unserem Land davon, einmal den großen Wurf zu schaffen, überraschend Neues zu kreieren und schließlich zum praktischen Leben zu erwecken?

Nicht selten wird so manche Idee beim „Rumspinnen“ geboren. Bis daraus allerdings handfeste Produkte oder Verfahren entstehen, geht in der Regel viel Zeit und Mühe ins Land. Um hier rascher voranzukommen, dafür ist die Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) ins Leben gerufen worden. „Das war genau am 16. Dezember 2019, unser Hauptsitz ist Leipzig“, sagt Sprind-Chef Rafael Laguna de la Vera. Wenngleich die inzwischen 35 Mitarbeiter im gesamten Land verstreut seien. Die sächsische Metropole hat sich gegen andere in Erwägung gezogene Städte durchgesetzt. „Wegen der tollen Voraussetzungen hier.“ Ein fantastisches Netzwerk bestehe, gute Infrastruktur und auch das wissenschaftliche Umfeld stimme.

„Unser Auftrag besteht darin, Technologien, Erfindungen und Ideen mit Potenzial für eine Sprunginnovation aufzuspüren, zu finanzieren und zur Praxisreife zu führen.“ Und zwar so, meint Laguna de la Vera, dass sie ihre volle Schubkraft in Deutschland und Europa entfalten bis hin zu wettbewerbsfähigen Unternehmen, die viele Jobs bieten. „Neue Technologien schaffen es bei uns viel zu selten von der Erfindung bis zum marktreifen Produkt. Dieses ,Tal des Todes‘ zwischen Grundlagenforschung und Serienreife soll Sprind mit Geld, Erfahrung und guten Leuten überbrücken.“ Dann werden aus kreativen Gedanken viel häufiger als bisher marktfähige Erzeugnisse und Verfahren, die hierzulande mit voller Kraft durchstarten.

Wichtige Finanzspritzen und viel Bürokratie

Dabei Schützenhilfe zu leisten, ist Anliegen der Sprunginnovations-Agentur. Sie ist eine 100-prozentige Tochter des Bundes. Um Projektvorschläge auf Herz und Nieren zu prüfen „dürfen wir Aufträge bis zu 214 000 Euro vergeben“. Fällt das Ergebnis positiv aus, wird dem Sprind-Aufsichtsrat die Gründung einer Tochter-GmbH empfohlen. Damit sind dann auch Finanzierungen mit mehreren Millionen über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren denkbar. Klingt einfach, ist jedoch mit „viel bürokratischem Aufwand“ verbunden, wie Laguna bemängelt.

Damit die Firmen nämlich rückzahlbare Darlehen erhalten, sind neben dem Bundesforschungsministerium auch die Schwesterministerien für Finanzen und Wirtschaft „zu überzeugen, dass die öffentlichen Gelder sinnvoll und möglichst risikoarm angelegt werden“. Das dauere alles viel zu lange in Deutschland. „Länder wie die USA und China legen hier viel mehr Tempo an den Tag, um neue, revolutionäre Ideen in jungen Unternehmen voranzubringen. Sie agieren dabei viel zielstrebiger und effizienter als wir“, weiß Laguna de la Vera und bedauert die hiesigen Umstände. Er sehe in den zu bewerkstelligenden offiziellen, gesetzlich oder politisch vorgeschriebenen Abläufen noch viel Verbesserungspotenzial, „das es mit der nächsten Bundesregierung zu heben gilt“.

Seine Ungeduld kommt nicht von ungefähr. Immerhin sind bereits vier Betriebe auf dem Sprung, die von Laguna de la Veras Agentur begleitet werden. Als erste Firma nennt er die Beventum GmbH, die innovative Höhenwindlagen erforschen und bauen soll. Die Ideen hierzu stammen vom heute 90-jährigen Maschinenbauer Horst Bendix aus Leipzig. Dabei würden die Generatoren auf dem Erdboden und nicht oben an der Flügelrad-Nabe angeordnet. Somit können die Räder höher gebaut werden und nutzen Winde in diesen Sphären viel stärker und wirtschaftlicher. „Wenn das gelingt, kann aus Windenergie Strom kostengünstiger und vor allem kontinuierlicher erzeugt werden“, schwärmt der Agentur-Chef.

Kampf gegen Alzheimer

Begeistert sind er und seine Innovationsmanagerinnen und -manager auch von der Idee, mithilfe kleiner Luftblasen Mikroplastik aus dem Wasser zu fischen. „Mit dem Erfinder aus Paderborn, Roland Damann, wird gerade die Firma in Leipzig aufgebaut.“ Aus Jülich kommt ein Team um Prof. Dieter Willbold, das ein neuartiges Medikament auf den Markt bringen mag, das gegen die Alzheimer-Krankheit hilft. „Für die klinischen Studien, die nun auf dem Weg zur Zulassung als Medikament erforderlich sind, werden in den kommenden Jahren mehrere 10 Millionen Euro benötigt“, sagt Laguna. Als Agentur dürfe er hier aber nicht einfach in die existierende Firma von Willbold investieren. „Dazu müssen wir leider, etwas kompliziert, eine Tochter-GmbH der Agentur gründen, die eine Forschungskooperation mit Willbolds Unternehmen eingeht – das ginge sicher auch einfacher“, sagt Laguna de la Vera. Das Prozedere fresse unsinnig Zeit, die für die rasche Umsetzung pfiffiger Neuheiten am Ende schmerzhaft fehle.

Zukunftsfähigkeit im Blick

Und schließlich die vierte Sprunginnovations-Unternehmung: Im Taunus bei Frankfurt am Main tüfteln Fachleute an Analogrechnern. „Ana­loges Rechnen auf den Chip zu bringen – das wäre genial, ist allerdings auch knifflig. Dadurch könnten jedoch etwa bei Strömungssimulationen oder Neuronalen Netzen energieeffizienter und schneller Ergebnisse generiert werden“, beschreibt Laguna de la Vera. „Das Potenzial der Technologie ist gigantisch. Mit analogem Rechnen und der Kombination von analogem und digitalem Rechnen können komplett neue Computer-Architekturen entstehen.“

Deshalb ist es nach Angaben des Agentur-Chefs derzeit kaum möglich, seriös Zahlen zu nennen, wie viele Stellen in den vier Tochter-Gesellschaften einmal entstehen. Fakt sei jedoch, dass in Deutschland viel zu wenige kraftvolle Unternehmen entstehen und vor allem verbleiben, die auf Zukunftstechnologien basieren. Hier gelte es, deutlich mehr Geschwindigkeit aufzunehmen, um besser zum Sprung ansetzen zu können. „Dann sind wir auch in der Lage, als Wirtschaftskraft dem einen oder anderen Konkurrenten die Stirn zu bieten und Boden gutzumachen.“ Er und seine Mitstreiter stünden sozusagen Gewehr bei Fuß. Denn es könne nicht sein, dass „uns die Amerikaner und Chinesen bei den großen Zukunftsthemen abhängen“. Immerhin gehe es „um die grundsätzliche Zukunftsfähigkeit des Landes“, die mit einem „So-Weiter-Wursteln“ aufs Spiel gesetzt werde.

Von Ulrich Langer