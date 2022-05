Leipzig

Sie sind so vermessen: Deutschlands Geodäten treffen sich an diesem Wochenende in Leipzig. Höhepunkt des Treffens der Vermessungsingenieure ist ein Festvortrag am Samstag im Paulinum rund um die Polarstern-Expedition in der Arktis. Kapitän Stefan Schwarze wird von dem Vorhaben auf den Spuren von Fridtjof Nansen berichten, der sich 1893 mit seinem Forschungsschiff Fram im Eis festfrieren und drei Jahre lag durch die Arktis treiben ließ. Die Polarstern benötigte für die selbe Route weniger als ein Jahr – auch wegen des Klimawandels. Die Festveranstaltung ist öffentlich und beginnt um 9 Uhr mit einem kurzen Abriss zum Paulinum-Bau, bevor Skipper Schwarze von der Drift-Expedition spricht.

Fachkräftemangel gefährdet Energiewende

Ab Donnerstagabend kommen die Vermessungsingenieure zu ihrem Bundeskongress zusammen. Ein Thema wird unter anderem auch der Nachwuchsmangel in der Branche sein, der nach Ansicht der Ingenieure sogar die Energiewende und den Kampf gegen den Klimawandel gefährdet.

Denn was kaum einer weiß: Geodäten werden bei jedem Bau benötigt – von der riesigen Fabrik über das Windrad bis zum Einfamilienhaus. Ihre Daten sorgen nicht nur dafür, dass sich beim Tunnelbau die Röhren auch tatsächlich treffen oder ein Hochhaus gerade steht. Sie sind auch Basis unzähliger Lieferdienste, nötig fürs künftige autonome Fahren, und selbst in der Medizintechnik vonnöten. „Ohne die Daten der Geodäsie würde unsere Wirtschaft wohl kaum so gut funktionieren“, sagt Wilfried Grunau, Präsident des Ingenieurverbandes.

Kein Wunder daher, dass am Freitagmorgen im Seaside Park Hotel der Sächsische Staatsminister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt, die Eröffnungsrede für den Bundeskongress hält.

Von -tv