Leipzig

Die Campingplätze in Sachsen und Thüringen sind zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien gefragt wie nie. „Hier wird eine ganze Menge los sein“, erwartet Christoph Hasse vom Sächsischen Campingverband. Vor allem Plätze in der Sächsischen Schweiz oder am See sind gefragt, von denen es auch rings um Leipzig viele gibt. In Zeiten der Corona-Krise ziehe es immer mehr Menschen in die Natur, auch das Abstandhalten sei mit dem Wohnmobil oder im Zelt einfacher zu machen als im Hotel, so Hasse. „Wir haben fast keine Gäste aus dem Ausland, dafür wesentlich mehr Urlauber aus Deutschland.“

Etliche Plätze bereits ausgebucht

Nicht nur aus Sachsen, aus dem gesamten Bundesgebiet gebe es zahlreiche Anfragen. Hasse betreibt selbst den Campingplatz „Ostrauer Mühle“ in der Sächsischen Schweiz - und ist bis August ausgebucht. 110 Plätze für Wohnmobile vermietet er, allerdings vergibt er höchstens 85 Prozent per Reservierung - damit auch Kurzentschlossene eine Chance haben. Für Zelte gibt es meistens noch einen Platz auf der Wiese, mit dem Wohnmobil wird es hier und da auf den Campingplätzen schon eng in den Ferien, schätzt Hasse.

Knapp 42 Prozent aller Campingplätze in Sachsen sind kleine Anlagen mit bis zu 75 Standplätzen, etwa jeder dritte hat bis zu 200 Standplätze. Damit sind die sächsischen Anlagen nicht die größten – sie punkten aber mit zusätzlichen Serviceleistungen wie Grillplätzen, Bestellservice für Lebensmittel oder Shuttleservice. Nicht nur in Sachsen, sondern auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt seien „die Campingplätze gut gebucht. Mit den nahenden Sommerferien steigt die Frequenz spürbar an“, sagt Jens Bohge vom Mitteldeutschen Verband der Camping- und Wohnmobilwirtschaft. „Darunter sind auch sehr viele neue Gäste, die bisher noch nie bei uns campiert haben“, unterstreicht der Verbandschef und erfahrene Anlagenbetreiber.

Familien hätten einfach wieder Bock auf unkomplizierten Urlaub im Grünen. Vor allem mit Caravans und Wohnmobilen könne es in Toplagen am See oder in der Sächsischen Schweiz schon eng werden. Bohges Tipp: „Es gibt auch sehr kleine, aber feine Plätze in der zweiten oder dritten Reihe. Meist nicht weit weg von Sehenswürdigkeiten der Region.“

1,8 Milliarden Euro fehlen

Der Campingtrend erlebe in diesem Sommer einen kräftigen Schub, bestätigt auch der Landestourismusverband Sachsen. „Immer mehr Übernachtungsgäste wollen raus ins Grüne“, sagt Verbandssprecherin Andrea Kis. Selbstversorgung und Sicherheitsabstand sind nach dem monatelangen Corona-Stillstand gefragt. „Neben Beherbergung im Bungalow oder der Ferienwohnung ist Camping und Caravaning ein wichtiges Segment im sächsischen Beherbergungsbereich. Vor allem ländliche Regionen sind deutlich gefragter als in den Vorjahren“, hat Kis festgestellt.

In der Sächsischen Schweiz und dem Erzgebirge müsse man sich schon ranhalten, in den Ferien noch einen Platz zu bekommen. Ob das am Ende reicht, den pandemiebedingten Verlust von 1,8 Milliarden Euro in der sächsischen Tourismusbranche wettzumachen, bleibt abzuwarten. „In den großen Städten fehlen noch Tagungen und Veranstaltungen, die Publikum anziehen und eine Sogwirkung haben“, so Kis. Laut Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes hat die Corona-Krise von März bis Mai zu Umsatzeinbrüchen von rund 3,8 Milliarden Euro in den ostdeutschen Ferienregionen geführt.

Dresden erlaubt Campen auf Parkplätzen

Für die wachsende Karawane von Wohnmobilen werden in der sächsischen Landeshauptstadt zusätzliche Plätze geschaffen, darunter exklusive Stellplätze am Dresdner „Bilderberg Bellevue Hotel“ mit Blick auf die barocke Altstadtsilhouette, für die man sich noch bis Dienstag bewerben kann. Am Elbufer sind bis Ende Oktober weitere 40 zusätzliche Stellplätze eingerichtet. „Die momentan boomende Caravan-Bewegung soll auf diese Weise auf die Region aufmerksam gemacht und auch die umliegenden Campingplätze belebt werden“, heißt es zur Begründung. „Corona hat dem ohnehin boomenden Caravan-Tourismus in Deutschland noch einmal einen kräftigen Schub gegeben“, sagt Corinne Miseer, Geschäftsführerin der Dresdner Marketinggesellschaft. „Wir reagieren auf diesen Trend und laden die europäischen Camper in die Elbmetropole ein.“ In und um die Landeshauptstadt gibt es damit nun über 1000 städtische und private Caravan-Parkplätze mit unterschiedlichem Service.

Holländer bleiben aus

Während bei den Einheimischen Campingplätze in der Natur hoch im Kurs stehen, haben Betreiber, die auf Durchreisende aus sind, in diesem Sommer eher Schwierigkeiten – so etwa der Campingplatz Rabenstein bei Chemnitz. „Wir haben sonst viele Holländer, die auf dem Weg in den Süden Station machen, die fehlen in diesem Jahr durch die Corona-Krise“, sagte Gesellschafter Peter Barthel. Zudem fehlten Schulklassen und Touristen, die sich für Events auf dem Sachsenring einmieten. „Wie haben im Moment noch genügend Plätze.“

Schon im vorigen Jahr verbuchten die rund 100 Campingplätze im Freistaat mehr Zulauf: Das Statistische Landesamt zählte für 2019 knapp 770.000 Übernachtungen – ein Plus von rund 13 Prozent. Die Zahl der Gäste stieg sogar um 20 Prozent auf 255.000.

Von Christiane Raatz und Winfried Mahr